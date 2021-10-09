С ветерком и пистолетом. Очевидцами тревожной езды белой «Хендэ» стали читатели «Фонтанки». Владелец машины не видит опасности в наведенном на прохожих оружии.
Как рассказали редакции читатели, накануне днем на Волковском проспекте белая «Хендэ Элантра» привлекла внимание из-за пассажира.
«Он наводил пистолет на прохожих, потом поднял его вверх», — говорят очевидцы. Запись видеорегистратора подтверждает слова читателей.
Читатель «Фонтанки» Максим
По данным «Фонтанки», автомобиль 2019 года выпуска записан на 51-летнюю уроженку Таджикистана, но пользуются им два ее сына. На пару за несколько лет они набрали более пятидесяти штрафов.
Мы позвонили младшему брату и показали ему запись. Хуршед И. подтвердил, что он является фактическим пользователем, но в настоящее время на «Хендэ» ездит якобы другой человек, и до него сейчас не дозвониться. Вынутый из салона пистолет Хуршеда не вдохновил. «А что тут такого?» — резюмировал он.