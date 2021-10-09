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«Наводил пистолет на прохожих». Читатели «Фонтанки» заметили в Петербурге машину с вооруженным пассажиром

Машину с вооруженным пассажиром в Петербурге снял видеорегистратор

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С ветерком и пистолетом. Очевидцами тревожной езды белой «Хендэ» стали читатели «Фонтанки». Владелец машины не видит опасности в наведенном на прохожих оружии.

Как рассказали редакции читатели, накануне днем на Волковском проспекте белая «Хендэ Элантра» привлекла внимание из-за пассажира.

«Он наводил пистолет на прохожих, потом поднял его вверх», — говорят очевидцы. Запись видеорегистратора подтверждает слова читателей.

Читатель «Фонтанки» Максим

По данным «Фонтанки», автомобиль 2019 года выпуска записан на 51-летнюю уроженку Таджикистана, но пользуются им два ее сына. На пару за несколько лет они набрали более пятидесяти штрафов.

Мы позвонили младшему брату и показали ему запись. Хуршед И. подтвердил, что он является фактическим пользователем, но в настоящее время на «Хендэ» ездит якобы другой человек, и до него сейчас не дозвониться. Вынутый из салона пистолет Хуршеда не вдохновил. «А что тут такого?» — резюмировал он.

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Комментарии (11)

pila_grigoryeva
нормальные такие народные обычаи мигранты привозят в наш европейский город
Надо больше дружбанародности и больше мигрантов в граждане принимать
тогда заживем
AlBerkut
Как быстро примут джамшутов, делаем ставки, господа...
Alexander_5e4cfced16b74
а почему это не угроза терроризма?
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