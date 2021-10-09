Студента СПбГУ задержали за кражу 60 iPhone. Жертва — тоже студент

Четверокурсник Санкт-Петербургского госуниверситета стал фигурантом уголовного дела о крупной краже. Полиция полагает, что он вынес телефонов на два миллиона рублей из квартиры студента Техноложки.



Потерпевший, 21-летний уроженец Тулы, параллельно учебе освоил бизнес на перепродаже телефонов. В съемной однушке на улице Димитрова он хранил 60 айфонов и относительно небольшие, около 200 тысяч рублей, сбережения.



К туляку ходили гости. Искушение телефонным схроном, по версии следствия, не выдержал земляк потерпевшего, 21-летний студент СПбГУ. Полиция считает, что вечером 2 октября 2021 года он пробрался в квартиру молодого предпринимателя и вынес партию смартфонов и денежную заначку.

