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Студента СПбГУ задержали за кражу 60 iPhone. Жертва — тоже студент

Студента СПбГУ заподозрили в краже десятков iPhone

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Четверокурсник Санкт-Петербургского госуниверситета стал фигурантом уголовного дела о крупной краже. Полиция полагает, что он вынес телефонов на два миллиона рублей из квартиры студента Техноложки.

Потерпевший, 21-летний уроженец Тулы, параллельно учебе освоил бизнес на перепродаже телефонов. В съемной однушке на улице Димитрова он хранил 60 айфонов и относительно небольшие, около 200 тысяч рублей, сбережения.

К туляку ходили гости. Искушение телефонным схроном, по версии следствия, не выдержал земляк потерпевшего, 21-летний студент СПбГУ. Полиция считает, что вечером 2 октября 2021 года он пробрался в квартиру молодого предпринимателя и вынес партию смартфонов и денежную заначку.

Через пять дней студента СПбГУ задержали. Полицейское следствие видело его в изоляции и попросило Фрунзенский районный суд избрать подозреваемому меру пожестче. Суд посчитал, что телефонные соблазны не должны мешать учебе, и отпустил студента под подписку о невыезде.

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Комментарии (1)

f0ntan
Прямо уж суд арестовал студента-вора по мотиву, что "телефонные соблазны не должны мешать учебе"! Тогда и студента-бизнесмена по этому же мотиву надо брать. Он не учится, а занимается перепродажей айфонов. В советские годы - вообще уголовная статья. В одном месте статьи говорится, что студент-бизнесмен живет в съемной квартире, в другом месте статьи написано, что студент-вор ограбил квартиру предпринимателя
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