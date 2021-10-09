В Петербурге загорелось общежитие РГГМУ. Эвакуировали 150 человек

В Невском районе Петербурга произошел пожар в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета. Об этом сообщили 9 октября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».



Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, пожар в десятиэтажном здании на проспекте Большевиков, 13, заметили сегодня в 8:42. На последнем этаже на балконе площадью 12 кв. метров горели старая мебель и матрасы.

