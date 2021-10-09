Финансирование внезапно остановили. Годовалой Вере нужна помощь, чтобы продолжить лечение

«Дочка родилась с пороком развития правой руки — отсутствует лучевая кость, предплечье укорочено на 3 см, а кисть изогнута в виде клюшки. Пальчики были сформированы, но недоразвиты и ограничены в движениях. Врачи сказали мне, что Вере необходимо сложное этапное хирургическое лечение, но в региональных клиниках Республики Коми малышке помочь не смогут, и рекомендовали искать ортопедов в Санкт-Петербурге.

Летом я связалась с хирургами из Центра имени Г.А. Альбрехта, и они согласились оперировать дочку. Первым этапом врачи установили аппарат Илизарова, для того чтобы вытянуть руку. Эту операцию провели по квоте, она прошла успешно, и сейчас Вера готовится ко второму этапу, который планировали провести за счёт средств ОМС в начале октября. Надо вывести кисть в правильное положение и зафиксировать спицами.



Но финансирование таких операций в этой клинике неожиданно приостановили. Нужно платить самим, а мы не в силах собрать такую сумму в сжатые сроки. Живём на скромную зарплату мужа, хватает лишь на самое необходимое. Помогите, пожалуйста! Операцию нельзя откладывать, иначе всё лечение впустую». Юлия Чушова, Республика Коми.



Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Веры врожденная лучевая косорукость справа тяжёлой степени. В настоящее время ребёнку необходимо проведение второго этапа хирургического лечения — радиализация кисти на головке локтевой кости с фиксацией спицами».

