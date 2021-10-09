Финансирование внезапно остановили. Годовалой Вере нужна помощь, чтобы продолжить лечение

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Вера Чушова, 1 год.
Врожденная лучевая косорукость.
Требуется операция. Стоимость — 169 882 рубля.
«Дочка родилась с пороком развития правой руки — отсутствует лучевая кость, предплечье укорочено на 3 см, а кисть изогнута в виде клюшки. Пальчики были сформированы, но недоразвиты и ограничены в движениях. Врачи сказали мне, что Вере необходимо сложное этапное хирургическое лечение, но в региональных клиниках Республики Коми малышке помочь не смогут, и рекомендовали искать ортопедов в Санкт-Петербурге.
Летом я связалась с хирургами из Центра имени Г.А. Альбрехта, и они согласились оперировать дочку. Первым этапом врачи установили аппарат Илизарова, для того чтобы вытянуть руку. Эту операцию провели по квоте, она прошла успешно, и сейчас Вера готовится ко второму этапу, который планировали провести за счёт средств ОМС в начале октября. Надо вывести кисть в правильное положение и зафиксировать спицами.
Но финансирование таких операций в этой клинике неожиданно приостановили. Нужно платить самим, а мы не в силах собрать такую сумму в сжатые сроки. Живём на скромную зарплату мужа, хватает лишь на самое необходимое. Помогите, пожалуйста! Операцию нельзя откладывать, иначе всё лечение впустую». Юлия Чушова, Республика Коми.
Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):
«У Веры врожденная лучевая косорукость справа тяжёлой степени. В настоящее время ребёнку необходимо проведение второго этапа хирургического лечения — радиализация кисти на головке локтевой кости с фиксацией спицами».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».