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Угнанный в Петербурге BMW перегнали в Тольятти. Предполагаемый похититель попался в Москве

В Москве задержали подозреваемого в угоне BMW у петербуржца

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В Москве полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Петербурге. Иномарку будут искать в Тольятти. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Владелец BMW, 36-летний менеджер петербургской компании, обратился в полицию 22 марта. Он рассказал о похищении своего авто, которое было припарковано у дома 64/1 по Ленинскому проспекту. Ущерб составил 1,1 млн рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка выяснили, что угонщик уехал на машине не сам, для этого он вызвал эвакуатор, представился хозяином BMW и попросил отогнать иномарку в автосервис. Там похититель рассказал, что якобы потерял электронный ключ зажигания и попросил механика перепрограммировать доступ к замку.

ГУ МВД РФ

Подозреваемого удалось установить, им оказался 28-летний безработный житель Самарской области. Его задержали на Казанском вокзале в Москве и привезли в Петербург. Полицейским мужчина рассказал, что угнал автомобиль для себя и уже перевез его в Тольятти, где спрятал в гараже.

В ближайшие дни сотрудники уголовного розыска планируют проверить информацию и вернуть BMW владельцу. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Комментарии (3)

265090024
Выражаю большую благодарность всему Оперативному составу Уголовного Розыска 74 ОМ ПОЛИЦИИ г.СПБ за добросовестно проделанную работу в том числе в решении оперативно служебных задач противодействию преступности и обеспечению безопасности
Чёрт Опасный
АвтоВАЗ скопировать хотел, не дали... нелюди!
Maik5
Так всё просто.
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