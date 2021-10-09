В Москве полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Петербурге. Иномарку будут искать в Тольятти. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



Владелец BMW, 36-летний менеджер петербургской компании, обратился в полицию 22 марта. Он рассказал о похищении своего авто, которое было припарковано у дома 64/1 по Ленинскому проспекту. Ущерб составил 1,1 млн рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка выяснили, что угонщик уехал на машине не сам, для этого он вызвал эвакуатор, представился хозяином BMW и попросил отогнать иномарку в автосервис. Там похититель рассказал, что якобы потерял электронный ключ зажигания и попросил механика перепрограммировать доступ к замку.

