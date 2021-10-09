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Арестованы трое подозреваемых в попытке продать пост «начальника Чукотки»

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Трое фигурантов дела о мошенничестве заключены под стражу по делу о попытке продать должность главы Чукотского автономного округа. Решение 8 октября вынес Хамовнический суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Юсупову О. В., Струсевичу С. Н., Гладкову А. В.», — цитирует ТАСС сообщение суда.

По версии следствия, подозреваемые предложили генерал-майору в отставке Тимофею Сасыкову приобрести пост губернатора Чукотки за 4 млн долларов. Однако тот обратился в правоохранительные органы и передавал муляж с деньгами под присмотром оперативников ФСБ. После этого фигурантов задержали. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц.

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Комментарии (1)

Редиска Здесь
Интересно, как они нашли друг друга?
Не по объявлению же.
Следствию надо поинтересоваться, что искал товарищ генерал-майор в отставке, когда он вышел на подавцов высоких должностей.
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