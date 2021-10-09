Арестованы трое подозреваемых в попытке продать пост «начальника Чукотки»

Трое фигурантов дела о мошенничестве заключены под стражу по делу о попытке продать должность главы Чукотского автономного округа. Решение 8 октября вынес Хамовнический суд Москвы.



«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Юсупову О. В., Струсевичу С. Н., Гладкову А. В.», — цитирует ТАСС сообщение суда.



По версии следствия, подозреваемые предложили генерал-майору в отставке Тимофею Сасыкову приобрести пост губернатора Чукотки за 4 млн долларов. Однако тот обратился в правоохранительные органы и передавал муляж с деньгами под присмотром оперативников ФСБ. После этого фигурантов задержали. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц.

