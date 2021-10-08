Чижика-Пыжика украдут, а Брежнева сыграет Стоянов. На питчинге в Минкульте представили 90 кинопроектов

7 и 8 октября в Минкульте прошла очная защита игровых проектов. Российские кинематографисты представили экспертам идеи своих будущих фильмов, претендуя на бюджетное финансирование.

Киностудия «Соль» планирует снять фильм по сценарию Андрея Геласимова «Степные боги». Это история о мальчике Петьке из русского села, дело в ней происходит в самом конце войны. По сценарию, в лагере военнопленных, расположенном поблизости, он знакомится с японским врачом и просит вылечить больного друга. Врач обнаруживает у того признаки лучевой болезни — на руднике рядом с селом добывается уран. Не в силах помочь больному, Петька и врач вывозят умирающего в лес и призывают степных богов на помощь.



Кинокомпания Hype Film представила экспертам фильм «Плотник» по сценарию обладательницы литературной премии «Большая книга» Марины Степновой. Его уже снимает режиссер Авдотья Смирнова. Социальная драма рассказывает историю семьи, столкнувшейся с болезнью ребенка.

Также Hype Film хочет снять фильм о поэте Борисе Рыжем, который покончил с собой в 26 лет. Если планы осуществятся, картиной займется Семен Серзин («Человек из Подольска») летом 2022 года.

Режиссер Николай Хомерики, который победил в этом году на «Кинотавре» с фильмом «Море волнуется раз», представил экспертам проект психологической детективной драмы «Большая земля». Лента расскажет про семью смотрительницы маяка, которая живет на таинственном острове и воспитывает особенного ребенка. Режиссер предполагает, что главные роли в фильме исполнят актриса Варвара Шмыкова и Сергей Гилев. Выход фильма запланирован на весну 2023 года.

Кинокомпания «Старт Студио» рассказала о проекте фильма «Многоэтажка». Это триллер, в котором отец ищет собственную дочь, среди белого дня пропавшую в подъезде многоквартирного дома. Герой пытается проникнуть за закрытые двери соседей, каждый из которых хранит собственные тайны. Фильм снимет Антон Маслов («Вампиры средней полосы») по собственному сценарию. Одну из ролей сыграет Татьяна Догилева.



Режиссер Анна Меликян представила драму «Чувства Анны», главную роль в ней сыграет Анна Михалкова. Эта кинокартина, выполненная, по словам режиссера, в жанре магического реализма, рассказывает о работнице фабрики, которая получает дар слышать голоса внеземных цивилизаций.

Режиссер Александр Зельдович, чей фильм «Медея» получил летом приз кинофестиваля в Локарно, хочет снять фильм «Менады» — экспериментальную картину, где мистический сюжет гомеровской «Илиады» воплотится в реальность в современной Москве. В визуальном оформлении фильма поможет команда художников AES+F.

Проект детского фильма «Чижик-Пыжик возвращается» представила киностудия им. М. Горького. Это динамичная детективная история, в которой роль сыщиков сыграют пятиклассники, приехавшие на экскурсию в Петербург. На их глазах похищают достопримечательность города на Неве — фигурку Чижика-Пыжика. Одноклассники Дана и Лева пускаются в погоню. Фильм хотят снимать следующим летом на улицах Петербурга, туда попадут кадры празднования дня города. Режиссером проекта выступит Элина Суни.

