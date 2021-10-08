Троих морпехов США подозревают в краже рюкзака у детского психолога в московском баре

Троих сотрудников посольства США заподозрили в краже рюкзака у детского психолога в московском баре. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Несколько дней назад в полицию обратился мужчина, который рассказал, что инцидент произошел на улице Сретенка, а ему причинили ущерб в 15 тысяч рублей. По записям с камер удалось найти подозреваемых — троих военнослужащих корпуса морской пехоты США в возрасте от 21 до 26 лет, административно-технических сотрудников посольства.
Было возбуждено уголовное дело о краже, МИД России направил в посольство США в Москве ноту с требованием снять с подозреваемых дипломатическую неприкосновенность, чтобы их можно было привлечь к ответственности.
«В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — рассказали в ведомстве.