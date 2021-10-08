Путин поручил создать в России программу по всеобщему обучению детей плаванию

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии общественной организации «Всероссийская федерация плавания» и утвердить межведомственную программу, направленную на всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку», — говорится в перечне поручений.

Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня утвердить программу, связанную с всеобщим обучением детей плаванию. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Отмечается, что при разработке и реализации программы внимание должно быть уделено необходимости обучения навыку в различных организациях — как образовательных, так и тех, которые приспособлены для отдыха и оздоровления детей.



Президент России поручил предусмотреть включение в государственные программы страны дополнительных мероприятий, к ним в числе прочих относится производство отечественных модульных и мобильных бассейнов. Кроме того, глава государства распорядился установить целевой показатель числа детей, ежегодно проходящих обучение в рамках программы, а также определить структуру ее управления и финансирования на федеральном и региональном уровнях, начиная с 2023 года.



В качестве срока исполнения поручения указано 30 июня 2022 года.

