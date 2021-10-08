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Путин поручил создать в России программу по всеобщему обучению детей плаванию

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Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня утвердить программу, связанную с всеобщим обучением детей плаванию. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии общественной организации «Всероссийская федерация плавания» и утвердить межведомственную программу, направленную на всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку», — говорится в перечне поручений.

Отмечается, что при разработке и реализации программы внимание должно быть уделено необходимости обучения навыку в различных организациях — как образовательных, так и тех, которые приспособлены для отдыха и оздоровления детей.

Президент России поручил предусмотреть включение в государственные программы страны дополнительных мероприятий, к ним в числе прочих относится производство отечественных модульных и мобильных бассейнов. Кроме того, глава государства распорядился установить целевой показатель числа детей, ежегодно проходящих обучение в рамках программы, а также определить структуру ее управления и финансирования на федеральном и региональном уровнях, начиная с 2023 года.

В качестве срока исполнения поручения указано 30 июня 2022 года.

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Комментарии (20)

Свободу Лёхе!
А ведь президент предупреждал: Не надо раскачивать лодку! )
DimDimych
Вот блин.. Сколько будет мне стоить эта программа на одного ребёнка? Отказаться как-то можно будет или в обязаловку деньги по обучению плаванию в дорогучих газпромовских бассейнах платить придется?
***_555
Теперь в каждой сельской школе будет бассейн.
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