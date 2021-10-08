Поездка по Краснодару завершилась «мордой в пол» для местного предпринимателя. Как сообщает 8 октября 93.RU, силовики задержали президента группы компаний «НВМ» Темура Намоева.
Бизнесмену вменяют хулиганство. По версии следствия, 28 сентября предприниматель на своем «Бентли» в сопровождении внедорожника премиум-класса, где сидела охрана, решил по обочине объехать пробку у железнодорожного переезда. Водитель фургона ГАЗ-2705 не захотел пропускать автохамов, тогда из внедорожника вышли двое охранников, избили мужчину и его пассажира. Один из агрессоров также угрожал силой очевидцу конфликта.
Сейчас подозреваемые задержаны. При себе они возили оружие, о чем сообщили силовикам.
Следственный комитет РФ
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления доложить о ходе проверки по факту избиения водителя «Газели».
Темур Намоев является директором группы компаний «НВМ», которые занимались строительством коттеджных поселков и нескольких ЖК в Краснодаре.