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В Краснодаре силовики задержали застройщика, натравившего охрану на водителя «Газели»

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Поездка по Краснодару завершилась «мордой в пол» для местного предпринимателя. Как сообщает 8 октября 93.RU, силовики задержали президента группы компаний «НВМ» Темура Намоева.

Бизнесмену вменяют хулиганство. По версии следствия, 28 сентября предприниматель на своем «Бентли» в сопровождении внедорожника премиум-класса, где сидела охрана, решил по обочине объехать пробку у железнодорожного переезда. Водитель фургона ГАЗ-2705 не захотел пропускать автохамов, тогда из внедорожника вышли двое охранников, избили мужчину и его пассажира. Один из агрессоров также угрожал силой очевидцу конфликта.

Сейчас подозреваемые задержаны. При себе они возили оружие, о чем сообщили силовикам.

Следственный комитет РФ

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления доложить о ходе проверки по факту избиения водителя «Газели».

Темур Намоев является директором группы компаний «НВМ», которые занимались строительством коттеджных поселков и нескольких ЖК в Краснодаре.

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Комментарии (5)

Krigsmarin
Как приятно смотреть. Спасибо
Zloi_prohozhiy
а, задержали-таки петушков, молодцы силовики Краснодара!
Тимурка-то, помнится, отмазывался по телефону, что это не он и не его охрана была, трус.
roma.sh82
что то за быдло взялись не по детски. Спасибо видосикам и интернету
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