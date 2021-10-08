Суд отправил в колонию петербуржца, который финансировал терроризм. Деньги проходили через его знакомого в Египте

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 8 октября, в период с 30 ноября 2015 года по 7 марта 2016-го Мусаев проходил обучение в Египте, где познакомился с мужчиной, который позже был осужден в России за покупку 20 авиабилетов в Сирию. Пассажиры направлялись в САР, чтобы помочь «Исламскому государству»* (запрещенная в РФ террористическая организация).

В 1-м Западном окружном военном суде огласили приговор в отношении петербуржца Виталия Мусаева, которого признали виновным в содействии террористической деятельности.

Вернувшись в Петербург, Мусаев не забыл о новом приятеле — за 10 месяцев он перевел ему 206 662 рубля, тем самым финансировал терроризм.



«Мусаев вину признал частично, пояснив, что деньги переводил не на терроризм, а на лекарства, которые потом продавал в РФ. О терроризме ничего не знал», — добавили в пресс-службе.



Как стало известно «Фонтанке», адвокат ответчика предоставил три расписки от женщин, которые якобы купили у Мусаева препараты. Однако объяснения клиенток не смогли повлиять на решение суда — указанные ими периоды приобретения лекарств не совпали с тем промежутком времени, в который он, по версии стороны обвинения, перечислял деньги.



В итоге суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Мужчина женат и имеет двух детей.



*Террористическая организация, запрещённая в России.

