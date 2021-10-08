Россияне с канадцами снимут документалку про хоккейную суперсерию 1972 года

Канадские кинокомпании Connect3 и Yap Films совместно с российскими кинематографистами из 1–2–3 Production приступили к работе над документальным сериалом с рабочим названием «72». Об этом 8 октября сообщили Variety.
Кинокартина воссоздаст обстоятельства 1972 года, когда канадские и советские хоккеисты провели знаменитую серию из восьми товарищеских игр. Четыре из них прошли в Канаде, четыре — в Москве. В итоге команда Канады выиграла в четырех матчах, СССР — в трех, одна игра закончилась ничьей. Турнир изобиловал обвинениями в грязной игре и спорами по поводу судейства, а противостояние на льду соответствовало политическому соперничеству между Западом и СССР.
Эта первая в истории хоккея суперсерия игр оказала большое влияние на развитие международного спорта. Канадские специалисты тогда заявили, что игрокам НХЛ придётся учиться играть в хоккей заново, большое значение уделяя командной игре, а советские специалисты обратили внимание на ряд элементов игры, которые сборной СССР не практиковались или использовались довольно слабо. Среди них — силовая борьба по всей площадке, умение играть в пас в условиях жёсткого прессинга, борьба на точке вбрасывания.
Исполнительным продюсером сериала станет Игорь Куперман, занимавший высокий пост в администрации олимпийской сборной России по хоккею, работавший позже в главном офисе команды НХЛ.