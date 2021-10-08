Россияне с канадцами снимут документалку про хоккейную суперсерию 1972 года

Канадские кинокомпании Connect3 и Yap Films совместно с российскими кинематографистами из 1–2–3 Production приступили к работе над документальным сериалом с рабочим названием «72». Об этом 8 октября сообщили Variety.



Кинокартина воссоздаст обстоятельства 1972 года, когда канадские и советские хоккеисты провели знаменитую серию из восьми товарищеских игр. Четыре из них прошли в Канаде, четыре — в Москве. В итоге команда Канады выиграла в четырех матчах, СССР — в трех, одна игра закончилась ничьей. Турнир изобиловал обвинениями в грязной игре и спорами по поводу судейства, а противостояние на льду соответствовало политическому соперничеству между Западом и СССР.

