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Россияне с канадцами снимут документалку про хоккейную суперсерию 1972 года

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Канадские кинокомпании Connect3 и Yap Films совместно с российскими кинематографистами из 1–2–3 Production приступили к работе над документальным сериалом с рабочим названием «72». Об этом 8 октября сообщили Variety.

Кинокартина воссоздаст обстоятельства 1972 года, когда канадские и советские хоккеисты провели знаменитую серию из восьми товарищеских игр. Четыре из них прошли в Канаде, четыре — в Москве. В итоге команда Канады выиграла в четырех матчах, СССР — в трех, одна игра закончилась ничьей. Турнир изобиловал обвинениями в грязной игре и спорами по поводу судейства, а противостояние на льду соответствовало политическому соперничеству между Западом и СССР.

Эта первая в истории хоккея суперсерия игр оказала большое влияние на развитие международного спорта. Канадские специалисты тогда заявили, что игрокам НХЛ придётся учиться играть в хоккей заново, большое значение уделяя командной игре, а советские специалисты обратили внимание на ряд элементов игры, которые сборной СССР не практиковались или использовались довольно слабо. Среди них — силовая борьба по всей площадке, умение играть в пас в условиях жёсткого прессинга, борьба на точке вбрасывания.

Исполнительным продюсером сериала станет Игорь Куперман, занимавший высокий пост в администрации олимпийской сборной России по хоккею, работавший позже в главном офисе команды НХЛ.

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Комментарии (1)

Xodok1
Так вроде есть уже одна или две, не помню только чьи...
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