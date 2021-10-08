Когда и кому нужно искать ковидную пневмонию на КТ

Компьютерная томография — исследование «первой линии». Показывает изменения в легких при ковиде не раньше чем через 5 дней с момента появления симптомов болезни.



Рентгенография — показывает реальную картину поражения легких при длительном течении ковидной пневмонии. Этот метод исследования менее информативен в сравнении с КТ для выявления начальных изменений в первые дни болезни. Для ранней диагностики не рекомендован.



Передвижная рентгенография — по сути, безальтернативный метод для тяжелых пациентов стационаров, в том числе в отделениях реанимации. Используется для отслеживания динамики изменений.

