FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Когда и кому нужно искать ковидную пневмонию на КТ

Когда и кому нужно искать ковидную пневмонию на КТ

Петербуржцы просят у своих врачей направление на компьютерную томографию или делают ее самостоятельно, как только получают положительный ПЦР-тест на коронавирус. А нужна ли она? И стоит ли волноваться, если вместо КТ врач назначает рентгенографию?

2
Печать
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
1

Когда нужен рентген, когда — томография

Компьютерная томография — исследование «первой линии». Показывает изменения в легких при ковиде не раньше чем через 5 дней с момента появления симптомов болезни.

Рентгенография — показывает реальную картину поражения легких при длительном течении ковидной пневмонии. Этот метод исследования менее информативен в сравнении с КТ для выявления начальных изменений в первые дни болезни. Для ранней диагностики не рекомендован.

Передвижная рентгенография — по сути, безальтернативный метод для тяжелых пациентов стационаров, в том числе в отделениях реанимации. Используется для отслеживания динамики изменений.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться
2

Без лишней лучевой нагрузки

Не нужна ни компьютерная томография, ни рентген тем, у кого выявлен коронавирус, но нет симптомов острого респираторного заболевания. Например, даже тем, у кого болезнь протекает как «желудочный» ковид, обследовать легкие не нужно.

Не следует назначать лучевое исследование и при легком течении болезни: вероятность обнаружения поражения легких есть, но если оно никак не проявляется, на тактике лечения это никак не отражается. А значит, и подвергать организм облучению не стоит.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться
3

Показания для КТ

  • Даже если инфицированный коронавирусом чувствует себя хорошо, а пульсоксиметр показывает меньше 95% насыщения крови кислородом.
  • Есть респираторные симптомы, кашель и одышка, а ПЦР-тест отрицательный.
  • Пациентам с симптомами ОРВИ легкой степени тяжести — если у них есть факторы риска.
  • КТ с контрастом применяется, когда подозревается, либо уже диагностировано тяжелое сопутствующее заболевание, например тромбоэмболия, рак. Назначается, если результаты исследования могут повлиять на тактику лечения или когда нужно исключить другое заболевание.
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться
4

Сегодня — КТ и через 10 дней — КТ

Сравнивать течение пневмонии в процессе болезни нужно одним методом визуализации.

Если впервые диагноз «внебольничная пневмония» установлен с примененем КТ, значит и ее разрешение должно отслеживаться на компьютерном томографе.

Рентгенологическое исследование применяется, если именно с его помощью были обнаружены изменения в легких.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться
5

Не все рентгенологические исследования одинаково полезны

Одна процедура на современном КТ — и человек за раз получает радиационную нагрузку 8 миллизивертов. При этом в действующих нормах радиационной безопасности населения РФ названа максимальная доза облучения не более 15–20 м3в в год.

Значит, чем меньше КТ-исследований, тем меньше получаемая радиационная доза. И в этом смысле рентген выглядит предпочтительнее — во время цифровой рентгенографии мы получаем 0,04 мЗв.

При этом Минздрав в своих последних Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 говорит, что и тот и другой метод одинаково полезен для определения показаний к госпитализации и для установления тяжести течения болезни: среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться
6

Как обозначают рентгенологи степень поражения легких

  • Нет проявлений ковидной пневмонии — КТ-0
  • <25% объема легких — минимальный объем/распространенность «матового стекла», КТ-1
  • 25 –50% объема легких — средний объем/распространенность, КТ-2
  • 50 –75% объема легких — значительный объем/распространенность, КТ-3
  • >75% объема легких — субтотальный объем/распространенность, КТ-4.
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Гражданкa
желудочный ковид не исключает легочных поражений
житель города П.
В моей ситуации, когда взяли тест и делали 13 дней (почти год назад было), у меня состояние ухудшалось, температура, пропал нюх, пульс постоянно за 110 и пр. прелести - именно КТ позволило точно понять, что у меня ковид, определить процент поражения. И участковый исходя из этого уже, что-то начал делать, отменил один антибиотик, назначит другие плюс лекарства, стал думать про госпитализацию и пр.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний