Когда и кому нужно искать ковидную пневмонию на КТ

Когда нужен рентген, когда — томография
Компьютерная томография — исследование «первой линии». Показывает изменения в легких при ковиде не раньше чем через 5 дней с момента появления симптомов болезни.
Рентгенография — показывает реальную картину поражения легких при длительном течении ковидной пневмонии. Этот метод исследования менее информативен в сравнении с КТ для выявления начальных изменений в первые дни болезни. Для ранней диагностики не рекомендован.
Передвижная рентгенография — по сути, безальтернативный метод для тяжелых пациентов стационаров, в том числе в отделениях реанимации. Используется для отслеживания динамики изменений.
Без лишней лучевой нагрузки
Не нужна ни компьютерная томография, ни рентген тем, у кого выявлен коронавирус, но нет симптомов острого респираторного заболевания. Например, даже тем, у кого болезнь протекает как «желудочный» ковид, обследовать легкие не нужно.
Не следует назначать лучевое исследование и при легком течении болезни: вероятность обнаружения поражения легких есть, но если оно никак не проявляется, на тактике лечения это никак не отражается. А значит, и подвергать организм облучению не стоит.
Показания для КТ
- Даже если инфицированный коронавирусом чувствует себя хорошо, а пульсоксиметр показывает меньше 95% насыщения крови кислородом.
- Есть респираторные симптомы, кашель и одышка, а ПЦР-тест отрицательный.
- Пациентам с симптомами ОРВИ легкой степени тяжести — если у них есть факторы риска.
- КТ с контрастом применяется, когда подозревается, либо уже диагностировано тяжелое сопутствующее заболевание, например тромбоэмболия, рак. Назначается, если результаты исследования могут повлиять на тактику лечения или когда нужно исключить другое заболевание.
Сегодня — КТ и через 10 дней — КТ
Сравнивать течение пневмонии в процессе болезни нужно одним методом визуализации.
Если впервые диагноз «внебольничная пневмония» установлен с примененем КТ, значит и ее разрешение должно отслеживаться на компьютерном томографе.
Рентгенологическое исследование применяется, если именно с его помощью были обнаружены изменения в легких.
Не все рентгенологические исследования одинаково полезны
Одна процедура на современном КТ — и человек за раз получает радиационную нагрузку 8 миллизивертов. При этом в действующих нормах радиационной безопасности населения РФ названа максимальная доза облучения не более 15–20 м3в в год.
Значит, чем меньше КТ-исследований, тем меньше получаемая радиационная доза. И в этом смысле рентген выглядит предпочтительнее — во время цифровой рентгенографии мы получаем 0,04 мЗв.
При этом Минздрав в своих последних Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 говорит, что и тот и другой метод одинаково полезен для определения показаний к госпитализации и для установления тяжести течения болезни: среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого.
Как обозначают рентгенологи степень поражения легких
- Нет проявлений ковидной пневмонии — КТ-0
- <25% объема легких — минимальный объем/распространенность «матового стекла», КТ-1
- 25 –50% объема легких — средний объем/распространенность, КТ-2
- 50 –75% объема легких — значительный объем/распространенность, КТ-3
- >75% объема легких — субтотальный объем/распространенность, КТ-4.