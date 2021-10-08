В Выборгском районе Ленобласти вандалы красной краской нарисовали свастику на стенде, посвященном советским танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитоновскому, погибшим в тех краях в годы Великой Отечественной войны. Это уже третье нападение на мемориал за месяц, сообщает 8 октября 47news.

Фотография с результатом действий хулиганов размещена в паблике мемориально-исторического района «Куутерселькя 1944» во «ВКонтакте». Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 7 октября.



Командир поискового отряда «Озерный» Сергей Загацкий считает, что на стенд нападает кто-то из местных. По его словам, до поселка Рощино от памятного знака около пяти километров, а до поселка Лебяжье — около километра.

