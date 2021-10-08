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Вандалы снова атаковали памятник советским танкистам под Петербургом. Красной свастикой изрисовали описание на финском

В Ленобласти неизвестные облили красной краской стенд в память о советских танкистах

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В Выборгском районе Ленобласти вандалы красной краской нарисовали свастику на стенде, посвященном советским танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитоновскому, погибшим в тех краях в годы Великой Отечественной войны. Это уже третье нападение на мемориал за месяц, сообщает 8 октября 47news.

Фотография с результатом действий хулиганов размещена в паблике мемориально-исторического района «Куутерселькя 1944» во «ВКонтакте». Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 7 октября.

Командир поискового отряда «Озерный» Сергей Загацкий считает, что на стенд нападает кто-то из местных. По его словам, до поселка Рощино от памятного знака около пяти километров, а до поселка Лебяжье — около километра.

Восстанавливать мемориал не нужно, так как от вандалов его защищает пластиковая пленка. Специалисты просто снимут испорченную и установят новую.

Загацкий рассказал, что нападению подверглась часть плаката, где о подвиге советских танкистов говорится на финском языке. Этот же участок был облит краской в конце сентября, а за десять дней до этого информационный щит сорвали с креплений. Было возбуждено уголовное дело.

Памятник танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитоновскому установлен на пятом километре дороги «Рощино — Цвелодубово». Советские солдаты погибли 12 июня 1944 года в бою у Куутерселькя. Рядом с местом гибели экипажа танка Т-60 установлен памятный знак.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
То, что это вандализм, просто очевидно.
Но какая может быть мотивация у преступников, если вандализму систематически подвергается та часть памятника, где текст на финском языке?
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