В пятницу, 8 октября, отмечают Всемирный день осьминога. Московский центр океанографии и морской биологии «Москвариум» показал, как с праздником поздравили питомца центра — Аристотеля.
Живущий в экспозиции «Москвариума» осьминог в свой праздник получил «самый настоящий торт, приготовленный шеф-поваром». Вручение подарка записали на видео, и, судя по всему, Аристотель оценил торт по достоинству.
В состав лакомства вошли только натуральные продукты: рыба, лангустины, раки, креветки, крабы, мидии и водоросли ламинарии, а оформили деликатесы в желе из агар-агара. На приготовление пятикилограммового торта ушло 12 часов, рассказали в группе «Москвариума» «ВКонтакте».