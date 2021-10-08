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Посмотрите, как осьминог Аристотель отмечает свой праздник 5-килограммовым тортом от шеф-повара

Осьминогу Аристотелю в Москве в честь Всемирного дня осьминога подарили 5-килограммовый торт

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В пятницу, 8 октября, отмечают Всемирный день осьминога. Московский центр океанографии и морской биологии «Москвариум» показал, как с праздником поздравили питомца центра — Аристотеля.

Живущий в экспозиции «Москвариума» осьминог в свой праздник получил «самый настоящий торт, приготовленный шеф-поваром». Вручение подарка записали на видео, и, судя по всему, Аристотель оценил торт по достоинству.

В состав лакомства вошли только натуральные продукты: рыба, лангустины, раки, креветки, крабы, мидии и водоросли ламинарии, а оформили деликатесы в желе из агар-агара. На приготовление пятикилограммового торта ушло 12 часов, рассказали в группе «Москвариума» «ВКонтакте».

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Остаётся порадоваться тем, что деликатесные продукты: "рыба, лангустины, раки, креветки, крабы, мидии и водоросли ламинарии, оформленные в желе из агар-агара", были не из санкционных, а из вполне российских - импортозамещённых.
kоt-obormot
А скрепаносным76% в рацион ток макарошки "щебекинские" предусмотрены. Да и те, дорожают...
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