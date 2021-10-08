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На Петроградской набережной красиво дымит автосервис дилера «Сигма Моторс». Люди и машины в безопасности

Пожарные тушат пожар в сервисе «Сигма моторс» на Петроградской набережной

Столб белого дыма, поднимающийся от комплекса зданий на Петроградской набережной, где располагается официальный дилер Volkswagen в Петербурге, видят жители нескольких районов города.

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Об этом «Фонтанке» сообщили читатели около половины третьего дня 8 октября.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на Петроградской набережной, 30, поступило в дежурную службу в 14:35. В одноэтажном здании автосервиса дымило из вентиляции. Пожарные остановили распространение огня по оборудованию на 20 квадратных метрах.

Как рассказали «Фонтанке» в пиар-службе дилера, причины возгорания пока непонятны. Всех людей из помещений вывели, и все клиентские машины выкатили.

Сведения о пострадавших не поступали.

На месте работают 4 пожарных расчета и 20 человек личного состава.

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Комментарии (4)

zlopopik
Заголовок этой статьи придумывал пирофил.
Ганс-Дитрих Геншер
решили выжечь все автосервисы? :)
Coulthard
"Пожарных остановили распространение огня по оборудованию"

Кто на ком стоял?
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