Об этом «Фонтанке» сообщили читатели около половины третьего дня 8 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на Петроградской набережной, 30, поступило в дежурную службу в 14:35. В одноэтажном здании автосервиса дымило из вентиляции. Пожарные остановили распространение огня по оборудованию на 20 квадратных метрах.



Как рассказали «Фонтанке» в пиар-службе дилера, причины возгорания пока непонятны. Всех людей из помещений вывели, и все клиентские машины выкатили.

