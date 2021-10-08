Один из символов Петербурга, знаменитый Чижик-Пыжик, расскажет детям о городе в стихотворной форме. Проект экскурсий появился на официальном туристском сайте Visit-Petersburg.ru. Он создавался в сотрудничестве с ООО «Торговый дом Чижик», автор проекта выступил в роли гида.



«В данный момент записано и опубликовано 24 аудиодорожки о городских достопримечательностях и известных локациях. Проект планируется развивать и дополнять новыми аудиогидами», — говорится на сайте.

Птичка расскажет о главных городских достопримечательностях: Адмиралтействе, Гостином дворе, Доме Зингера, Исаакиевском и Казанском соборах и о многих других.