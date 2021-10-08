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Чижик-Пыжик, где ты был? Знаменитая птичка расскажет детям о Петербурге в стихах

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Один из символов Петербурга, знаменитый Чижик-Пыжик, расскажет детям о городе в стихотворной форме. Проект экскурсий появился на официальном туристском сайте Visit-Petersburg.ru. Он создавался в сотрудничестве с ООО «Торговый дом Чижик», автор проекта выступил в роли гида.

«В данный момент записано и опубликовано 24 аудиодорожки о городских достопримечательностях и известных локациях. Проект планируется развивать и дополнять новыми аудиогидами», — говорится на сайте.

Птичка расскажет о главных городских достопримечательностях: Адмиралтействе, Гостином дворе, Доме Зингера, Исаакиевском и Казанском соборах и о многих других.

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Согласно популярной в Петербурге легенде «чижиками-пыжиками» изначально в шутку называли студентов Императорского училища правоведения в доме № 6 по набережной Фонтанки. Оно существовало по этому адресу с 1835 по 1918 год. Такое прозвище появилось из-за цветов студенческого мундира — зелёного с жёлтым. О студентах и была сочинена знаменитая песенка «Чижик-пыжик, где ты был?..».

Самый маленький городской памятник — фигурка «Чижика-Пыжика» — с 1994 года располагается недалеко от места бывшего училища. Согласно поверью, он исполняет желания горожан и гостей города. Для воплощения загаданного требуется бросить монетку на постамент памятника так, чтобы она осталась там лежать. Важное условие — желание обязательно должно быть искренним.

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