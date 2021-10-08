Автомобиль Смольного попал в ДТП у моста Александра Невского

Затор из-за ДТП с участием машины из автопарка Смольного образовался утром 8 октября в районе моста Александра Невского. Небольшая, но любопытная авария попала в объектив очевидца.
Автор снимка посчитал, что водитель «Тойоты» администрации решил повернуть налево с третьего ряда, после чего встретился с дамой на «Ситроене». Петербуржец уверен, что мужчина намеренно спрятал номера, открыв багажник. Кто сидел в салоне, автомобилист не рассмотрел.
«У «Камри» сзади тонировка, не видно. Зачем держать багажник открытым, если даже рядом никого не было», — объяснил он свою точку зрения.
Комментаторы под постом о ДТП предположили, что крышка багажника была поднята из-за знака аварийной остановки, который к ней может быть прикреплен.