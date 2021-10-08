Действие происходило в Коломне. Началось всё с того, что днём 30 сентября местная жительница по имени Татьяна со своим мужем выгуливала лабрадора Арчи на набережной Пряжки. Собака была без поводка. В какой-то момент к псу подбежал джек-рассел-терьер, тоже на свободном выгуле. Животные ненадолго сцепились, Арчи удалось оттащить, но владелец второй собаки был зол и пообещал зарезать и лабрадора, и его хозяев.

Петербуржец Сергей Николаев 8 октября рассказал историю, которая поражает своей жестокостью. В центре города неизвестный мужчина порезал лабрадора. Собаку пришлось зашивать и оставлять в стационаре ветклиники.

«В ночь с 30 сентября на 1 октября, примерно в половине первого ночи, у дома 19–21 по Мясной улице этот же мужчина бросился с ножом на лабрадора и нанес три ножевых ранения, после чего скрылся. Подано заявление в полицию, нападавшего разыскивают», — написал Сергей.

В ветклинике Арчи зашили раны и три дня поддерживали жизнь, которой сейчас ничего не угрожает. За всё Татьяна заплатила 110 тысяч рублей.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

