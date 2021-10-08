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Неизвестный мужчина трижды ударил ножом лабрадора в центре Петербурга

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Петербуржец Сергей Николаев 8 октября рассказал историю, которая поражает своей жестокостью. В центре города неизвестный мужчина порезал лабрадора. Собаку пришлось зашивать и оставлять в стационаре ветклиники.

Действие происходило в Коломне. Началось всё с того, что днём 30 сентября местная жительница по имени Татьяна со своим мужем выгуливала лабрадора Арчи на набережной Пряжки. Собака была без поводка. В какой-то момент к псу подбежал джек-рассел-терьер, тоже на свободном выгуле. Животные ненадолго сцепились, Арчи удалось оттащить, но владелец второй собаки был зол и пообещал зарезать и лабрадора, и его хозяев.

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«В ночь с 30 сентября на 1 октября, примерно в половине первого ночи, у дома 19–21 по Мясной улице этот же мужчина бросился с ножом на лабрадора и нанес три ножевых ранения, после чего скрылся. Подано заявление в полицию, нападавшего разыскивают», — написал Сергей.

В ветклинике Арчи зашили раны и три дня поддерживали жизнь, которой сейчас ничего не угрожает. За всё Татьяна заплатила 110 тысяч рублей.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (11)

Владислав М
В общем-то хозяйка сама виновата, видимо первый конфликт так её ничему и не научил. Да и это озвучивание суммы лечения. Такое ощущение, что хозяйка больше за деньги переживает, а не за собаку. Если нет видео с ситуацией, доказывающей другое, то мужчина скажет, что защищался от собаки и ничего ему не будет.
vfhbr
Джек-рассел-терьер подбежал к лабрадору, значит оба пса были без поводка, бегая на воле. Только репутация у этих собак разная. Джек-рассел-терьер - это охотничья, задиристая и очень драчливая собака. А лабрадор - компаньон для семьи и друг детей. Хозяин пса-забияки под стать своей собаке. Если он еще не имеет судимости, то все у него впереди. Так же остервенело он может бить и по людям. Слово за полицией и судом!
spb7771250
Передайте тупым собачникам, что собаку нужно выгуливать на поводке. В наморднике. В специально отведённых местах. А ещё за собакой надо убирать говно. Собаководам привет!
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