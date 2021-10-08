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Петербургского реставратора объявила в розыск дочь, вернувшаяся из отпуска. Он уехал в Москву с иконой и пропал

Петербурженка заявила об исчезновении отца, уехавшего с иконой в Москву

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За сутки сотрудники полиции Фрунзенского района установили место пребывания 72-летнего петербургского реставратора, о пропаже которого заявила дочь.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, накануне около половины второго дня в полицию Купчино обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о пропаже 72-летнего отца. По предварительной информации, 22 сентября женщина уехала в Краснодарский край с ребенком в отпуск. С оставшимся в Петербурге отцом разговаривала каждый день по телефону. 2 октября он должен был поехать в Москву на выставку с отреставрированной иконой и вернуться на следующий день. В день приезда с отцом петербурженка не говорила, а когда вернулась 5 октября, то обнаружила, что квартира пустая. Она некоторое время пыталась установить его контакты в столице, а потом обратилась в полицию.

Сотрудники МВД после работы по заявлению принесли петербурженке нерадостные новости. Во время командировки у мужчины случился сердечный приступ, откачать его медики не смогли.

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Комментарии (1)

pagero999
а икона то при этом на месте?? соболезнования семье..
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