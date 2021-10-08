В школе № 14 в Краснодаре учительница пригрозила, что «набьет морду» ученице, которая обратилась к ней на «ты».
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Типичный Краснодар», запечатлен момент разговора двух шестиклассниц с преподавательницей. Судя по контексту, одна из них намусорила в кабинете, чем изрядно разозлила женщину.
В то время как учительница отчитывала провинившуюся, по ее мнению, школьницу, в разговор вступила ее одноклассница. Девочка-подросток постаралась выяснить, в чем именно заключается проступок подруги, но получила жесткий отпор.
«Я с ней разговаривала за то, что она насрала в кабинете — оставила бутылку, набросала бумаг. Ей сделали замечание, она плюнула — ушла. Ты чего вмешиваешься? Тоже хочешь неприятностей?» — закричала преподавательница.
Учительница назвала девочек «ссыкухами» и пообещала одной из школьниц «вызвать родителей на Совет профилактики».
«Вызовем родителей на Совет профилактики, и я тебе набью морду, если ты будешь со мной так разговаривать», — добавила педагог.