В школе № 14 в Краснодаре учительница пригрозила, что «набьет морду» ученице, которая обратилась к ней на «ты».



На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Типичный Краснодар», запечатлен момент разговора двух шестиклассниц с преподавательницей. Судя по контексту, одна из них намусорила в кабинете, чем изрядно разозлила женщину.



В то время как учительница отчитывала провинившуюся, по ее мнению, школьницу, в разговор вступила ее одноклассница. Девочка-подросток постаралась выяснить, в чем именно заключается проступок подруги, но получила жесткий отпор.

