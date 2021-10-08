Спорт плюс тревожность. Британская певица Адель раскрыла секрет своего стремительного похудения

33-летняя британская певица Адель рассказала, что избавилась от более чем 45 килограммов лишнего веса за два года. В этом ей помогали силовые тренировки.
Как объяснила артистка, она начала работать над собой, когда столкнулась с тревожностью. Интервью с исполнительницей 8 октября опубликовал модный журнал Vogue.
For the first time ever Vogue and @BritishVogue profile one cover star. @Adele is back—and this reemergence is different. https://t.co/5SvEldGN5U pic.twitter.com/b7GdOcAnqY— Vogue Magazine (@voguemagazine) October 7, 2021
«Тренировки помогали мне чувствовать себя лучше. Мои действия не были связаны с похудением — речь шла о том, чтобы стать сильнее и давать себе ежедневно как можно больше времени на то, чтобы побыть без телефона. Я слегка пристрастилась к этому — занимаюсь два-три раза в день», — объяснила Адель.
Певица также рассказала об удивлении людей, которые не знали о ее постепенном перевоплощении. По словам исполнительницы, многие на ее месте заключили бы контракт с популярным брендом диетической продукции и сообщали об успехах. «Я не считаю это захватывающим. Это мое тело», — заключила артистка.