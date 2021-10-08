FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Спорт плюс тревожность. Британская певица Адель раскрыла секрет своего стремительного похудения

Артистка Адель поделилась своим способом похудения более чем на 45 килограммов

0
Печать

33-летняя британская певица Адель рассказала, что избавилась от более чем 45 килограммов лишнего веса за два года. В этом ей помогали силовые тренировки.

Как объяснила артистка, она начала работать над собой, когда столкнулась с тревожностью. Интервью с исполнительницей 8 октября опубликовал модный журнал Vogue.

«Тренировки помогали мне чувствовать себя лучше. Мои действия не были связаны с похудением — речь шла о том, чтобы стать сильнее и давать себе ежедневно как можно больше времени на то, чтобы побыть без телефона. Я слегка пристрастилась к этому — занимаюсь два-три раза в день», — объяснила Адель.


Певица также рассказала об удивлении людей, которые не знали о ее постепенном перевоплощении. По словам исполнительницы, многие на ее месте заключили бы контракт с популярным брендом диетической продукции и сообщали об успехах. «Я не считаю это захватывающим. Это мое тело», — заключила артистка.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний