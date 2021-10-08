«Уголовные дела возбуждены в отношении двоих сотрудников отдела внутренних дел по Ивановскому району. Один из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, второй — ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение боеприпасов) и п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов, совершенное с использованием своего служебного положения)», — пишет ведомство.

Сотрудников полиции заподозрили в незаконном присвоении хранившегося в отделе оружия. Приглянувшиеся детали охотничьего ружья потянуло на два уголовных дела, сообщает 8 октября Следственный комитет.

Следствие полагает, что один из подозреваемых отвечал за приём и хранение в отделе изъятого, найденного и добровольно сданного оружия и боеприпасов. Местный житель принес на уничтожение охотничье ружье, комплектующие от которого полицейский якобы и позволил забрать своему коллеге. Также тот незаконно приобрел и хранил дома пистолетные и винтовочные патроны к нарезному оружию.



У подозреваемых прошли обыски, оружие и боеприпасы изъяли. Полицейские задержаны и находятся в ИВС.

