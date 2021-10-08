Уроженец Латвии переходил проспект Энгельса в неположенном месте и оказался в больнице

Серьезное ДТП с пешеходом произошло в Выборгском районе Петербурга. Попытка перейти один из крупнейших проспектов на севере города закончилась для мужчины тяжелейшими травмами.



Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло 7 октября в 22:20 у дома 75А по проспекту Энгельса. 52-летний житель Всеволожска на автомобиле Subaru Outback двигался по проспекту от Поклонногорской улицы к улице Рашетова и сбил 50-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате пешеход, уроженец Латвии, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Водитель ранее привлекался к административной ответственности дважды, прав не лишен. Машина принадлежит другому жителю Всеволожска.