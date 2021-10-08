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Уроженец Латвии переходил проспект Энгельса в неположенном месте и оказался в больнице

Subaru сбил пешехода, переходившего проспект Энгельса в неположенном месте

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Серьезное ДТП с пешеходом произошло в Выборгском районе Петербурга. Попытка перейти один из крупнейших проспектов на севере города закончилась для мужчины тяжелейшими травмами.

Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло 7 октября в 22:20 у дома 75А по проспекту Энгельса. 52-летний житель Всеволожска на автомобиле Subaru Outback двигался по проспекту от Поклонногорской улицы к улице Рашетова и сбил 50-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате пешеход, уроженец Латвии, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Водитель ранее привлекался к административной ответственности дважды, прав не лишен. Машина принадлежит другому жителю Всеволожска.

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Комментарии (5)

DMaster
"к улице Рашетова"
К Рашетовой улице. Ай-ай-ай.
260602101
Привык ,что на Западе автомобилист увидит пешехода и тормозит за 50 метров....а тут Батенька Россия - внутренние законы выше международных.
f0ntan
Уроженец Латвии, а гражданин чей ...? Три варианта ответа. 1) Латвии 2) РФ 3) негражданин Латвии
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