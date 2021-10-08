Молодой парень на старой «копейке» вылетел на тротуар и сбил трех девушек на севере Москвы. Все четверо учатся в одной академии.



Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, утром 8 октября в районе дома 44 по Тимирязевской улице молодой водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех девушек. Прибывшие на место полицейские установили, что за рулем машины был 21-летний парень, который никогда не получал водительских прав. Сам он утверждал, что перепутал педали. В ближайшее время его отправят на медосвидетельствование.