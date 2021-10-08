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Правительство РФ одобрило увеличение стоимости капремонта. Повышение составит не более чем 25%

Кабмин утвердил постановление, которое позволяет увеличить плату за капремонт

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому до 1 января 2022 года в России может возрасти стоимость оказания услуг по капитальному ремонту в многоквартирных жилых домах в уже заключенных контрактах. Изменение связано с подорожанием строительных материалов.

Увеличение цены договора может составить не более чем 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, отмечается в постановлении, стоимость не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

С начала года цена на стекло и металл в России выросла на 150–300%, из-за чего существенно подорожало строительство. По этой же причине появилась необходимость в дополнительных расходах бюджетов всех уровней при реализации объектов федеральных, региональных и иных программ.

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Комментарии (9)

Аппаратчик мокрой классификации
Теперь главное, успеть до тридцать-какого-нибудь года, ко времени массового запланированного "капитального ремонта", объявить о банкротстве данного фонда. :))
SERGEY111
Опять увеличат и без того заоблачную плату за капремонт в квитанциях .
shushu
это ж черная дыра. Без видимых результатов
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