Правительство РФ одобрило увеличение стоимости капремонта. Повышение составит не более чем 25%

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому до 1 января 2022 года в России может возрасти стоимость оказания услуг по капитальному ремонту в многоквартирных жилых домах в уже заключенных контрактах. Изменение связано с подорожанием строительных материалов.



Увеличение цены договора может составить не более чем 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.



Кроме того, отмечается в постановлении, стоимость не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.



С начала года цена на стекло и металл в России выросла на 150–300%, из-за чего существенно подорожало строительство. По этой же причине появилась необходимость в дополнительных расходах бюджетов всех уровней при реализации объектов федеральных, региональных и иных программ.

