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Пожар на Маршала Казакова оказался нестандартным. На кадрах очевидцев — лобовое ДТП, мятое железо и одинокая покрышка

Причиной пожара на юге Петербурга стало ДТП

Утренний автомобильный пожар на проспекте Маршала Казакова стал следствием аварии. В соцсетях звучат версии о споре из-за парковки.

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Фото и видео с места публикуют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно, что два автомобиля столкнулись лоб в лоб — их и пришлось тушить. По данным городского ГУ МЧС, это «Ниссан» и «Мерседес». Один из них заехал на газон. Ещё одна машина стоит у противоположного поребрика — хетчбэк.

«На Маршала Казакова утром «Додж» вытолкнул припаркованный универсал из кармана», — поясняет автор видео.

В группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» звучит ещё одна версия. «Место делили. Покрышка валяется на дороге, хозяин серебристой выкинул, джиперу очень это не понравилось», — пишет Андрей. На фото видно, что ДТП уже произошло, а пожар ещё не начался. На асфальте действительно лежит колесо.

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Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожар, напомним, начался 8 октября в 9:08 у дома 50, корпус 1, по Маршала Казакова. У «Ниссана», по данным МЧС, выгорел моторный отсек, а у «Мерседеса» — кузов.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (5)

Arkadiy_
Деревенщина тупая
Марти МакФлай
Тоже во дворе такие покрышечники пытались во дворе места бронировать. Пару раз отписался в Администрацию района.Они, видимо, переадресовывают жалобу в коммунальные службы.А те, в свою очередь, вынуждены реагировать - убрали раз, убрали два.Больше не появлялись эти колхозные пометки на парковках.
MrPegge
Этим парковочное место теперь не понадобится, налетай!
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