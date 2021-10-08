Фото и видео с места публикуют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно, что два автомобиля столкнулись лоб в лоб — их и пришлось тушить. По данным городского ГУ МЧС, это «Ниссан» и «Мерседес». Один из них заехал на газон. Ещё одна машина стоит у противоположного поребрика — хетчбэк.
«На Маршала Казакова утром «Додж» вытолкнул припаркованный универсал из кармана», — поясняет автор видео.
В группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» звучит ещё одна версия. «Место делили. Покрышка валяется на дороге, хозяин серебристой выкинул, джиперу очень это не понравилось», — пишет Андрей. На фото видно, что ДТП уже произошло, а пожар ещё не начался. На асфальте действительно лежит колесо.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожар, напомним, начался 8 октября в 9:08 у дома 50, корпус 1, по Маршала Казакова. У «Ниссана», по данным МЧС, выгорел моторный отсек, а у «Мерседеса» — кузов.