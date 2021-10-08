Инфантильный рукоблуд напугал петербургскую школьницу в маршрутке, а агрессивный бежал за женщиной по парку в расстегнутых штанах

Семиклассницу напугал мужчина, обнаживший половые органы в маршрутном автобусе в Приморском районе. А на юге Петербурга ищут рукоблуда, который преследовал гулявшую по парку женщину.



Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, накануне в полицию Приморского района обратился 46-летний местный житель. Он рассказал о неприятной ситуации, в которой днем ранее оказалась его 13-летняя дочь, возвращавшаяся из школы. Семиклассница села в машрутку, а рядом присел молодой человек в черной маске и с черными кудрями. Девочка прикорнула, а когда открыла глаза, чтобы посмотреть, не пропустила ли она остановку, то обнаружила, что парень вытащил член из штанов и гладит его. Остальные пассажиры не обращали никакого внимания на рукоблуда. Школьница поспешила покинуть салон. Молодой человек этому никак не препятствовал и руками девочку не трогал.

