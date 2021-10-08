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Инфантильный рукоблуд напугал петербургскую школьницу в маршрутке, а агрессивный бежал за женщиной по парку в расстегнутых штанах

В двух районах Петербурга ищут мужчин, которые оголялись в публичных местах

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Семиклассницу напугал мужчина, обнаживший половые органы в маршрутном автобусе в Приморском районе. А на юге Петербурга ищут рукоблуда, который преследовал гулявшую по парку женщину.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, накануне в полицию Приморского района обратился 46-летний местный житель. Он рассказал о неприятной ситуации, в которой днем ранее оказалась его 13-летняя дочь, возвращавшаяся из школы. Семиклассница села в машрутку, а рядом присел молодой человек в черной маске и с черными кудрями. Девочка прикорнула, а когда открыла глаза, чтобы посмотреть, не пропустила ли она остановку, то обнаружила, что парень вытащил член из штанов и гладит его. Остальные пассажиры не обращали никакого внимания на рукоблуда. Школьница поспешила покинуть салон. Молодой человек этому никак не препятствовал и руками девочку не трогал.

Почти одновременно с этим заявлением на другом конце города — в Красносельском районе — в полицию пришла 53-летняя петербурженка с заявлением о нападении мужчины в спущенных штанах. Около четырех дня она решила прогуляться по парку в районе Петергофского шоссе, 53. В какой-то момент женщину нагнал молодой человек в черной кожаной куртке и черных же джинсах. Он сначала прошел мимо, а потом вернулся уже с расстёгнутыми штанами и начал идти за ней и мастурбировать. Петербурженка побежала от него, но рукоблуд пустился в преследование. И отстал, только когда женщина выбежала к домам.

По обоим заявлениям проводятся проверки.

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Комментарии (10)

michailPotapov
ставлю на черное
nuga
,позорище,одержимые похотью они смешны,бегают без штанов по городу,вызывая смех.Чтение их похождений в ленте Фонтанки - хохот всего нашего отдела.Снимайте на телефон идиотов и выставляйте на всеобщее обозрение.
Modest_5e4ce41f7533b
Дама с приподнятыми юбками бежит быстрей, чем мужчина со спущенными штанами. Драматического конфликта в этой ситуации на получается.
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