Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП, произошедшего в Таловском Воронежской области. В результате аварии со школьным автобусом там пострадали семь человек.

Как сообщили 8 октября в региональном управлении МВД, примерно в половине восьмого утра в посёлке Таловая 51-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкадор», за рулём которого находился 61-летний мужчина.



В результате ДТП травмы получили шестеро юных пассажиров автобуса в возрасте от 7 до 14 лет, а также 56-летняя женщина.

