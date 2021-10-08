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В ДТП с автобусом и автопогрузчиком в Воронежской области пострадали шестеро детей

Шестеро детей и один взрослый пострадали в аварии со школьным автобусом в посёлке Таловая

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Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП, произошедшего в Таловском Воронежской области. В результате аварии со школьным автобусом там пострадали семь человек.

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Как сообщили 8 октября в региональном управлении МВД, примерно в половине восьмого утра в посёлке Таловая 51-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкадор», за рулём которого находился 61-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили шестеро юных пассажиров автобуса в возрасте от 7 до 14 лет, а также 56-летняя женщина.

В настоящий момент по факту аварии проводится проверка.

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