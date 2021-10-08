Житель юга Петербурга не дошел до дома из-за чесавшихся по ружью рук. Минуя квартиру, он уехал в отдел полиции

Уголовным делом пригрозили 53-летнему жителю Кировского района Петербурга сотрудники полиции после заявления о стрельбе.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 октября, накануне около половины третьего дня в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что у дома 118, корпус 2, по Ленинскому проспекту стоит «Шевроле Нива» и кто-то из автомобиля стреляет.



Сотрудники выехали на место и нашли в указанном автомобиле 53-летнего жителя этого же дома. А в салоне пневматическое ружье. Мужчина объяснил, что просто немного похулиганил.

