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Житель юга Петербурга не дошел до дома из-за чесавшихся по ружью рук. Минуя квартиру, он уехал в отдел полиции

Петербуржца задержали за стрельбу из автомобиля на Ленинском проспекте

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Уголовным делом пригрозили 53-летнему жителю Кировского района Петербурга сотрудники полиции после заявления о стрельбе.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 октября, накануне около половины третьего дня в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что у дома 118, корпус 2, по Ленинскому проспекту стоит «Шевроле Нива» и кто-то из автомобиля стреляет.

Сотрудники выехали на место и нашли в указанном автомобиле 53-летнего жителя этого же дома. А в салоне пневматическое ружье. Мужчина объяснил, что просто немного похулиганил.

Его доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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