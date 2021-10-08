FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Эксперты назвали слова, указывающие, что с вами говорит телефонный мошенник

9
Печать

В речи телефонных мошенников встречаются типичные фразы, по которым их можно распознать. Это, в частности, словосочетания «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Выводы исследования, проведённого компанией-производителем систем борьбы с утечками данных DeviceLock, представило 8 октября РИА Новости.

Аналитики изучили информацию о десятках звонков, а также методички, найденные правоохранителями в «криминальном колл-центре» в Киеве. Мошенники «постепенно уходят от использования банковских баз данных», подорожавших после усиления борьбы с утечками. Информацию о счетах в банке стали чаще выманивать в ходе разговора. Они убеждают собеседника, что на его имя якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным. Чтобы не допустить хищения, жертву уговаривают назвать номера банковских счетов и перевести все деньги на некий безопасный счёт. А о звонке просят никуда не сообщать, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс.

«Слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. <.... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — отмечают в компании. Если вы услышите эти слова, разговор стоит закончить.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

261847251
Зачем завершать разговор?
Если есть время - можно наоборот потянуть, поводить собеседника "вокруг да около".
Чтобы он в это время не звонил никому другому.
Чтобы уменьшить производительность этих уродов, эффективность их звонков.
hedgehog_
система быстрых платежей очена удобна для получения денег такими вот путями
пишем телефон - получаем имя отчество и первую букву фамилии (в несбере может быть только имя и буква)
есть с чего начинать.
263888341
А как же «фиксирую данную информацию» и «произошла компрометация данных»?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний