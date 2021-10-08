Эксперты назвали слова, указывающие, что с вами говорит телефонный мошенник

В речи телефонных мошенников встречаются типичные фразы, по которым их можно распознать. Это, в частности, словосочетания «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Выводы исследования, проведённого компанией-производителем систем борьбы с утечками данных DeviceLock, представило 8 октября РИА Новости.



Аналитики изучили информацию о десятках звонков, а также методички, найденные правоохранителями в «криминальном колл-центре» в Киеве. Мошенники «постепенно уходят от использования банковских баз данных», подорожавших после усиления борьбы с утечками. Информацию о счетах в банке стали чаще выманивать в ходе разговора. Они убеждают собеседника, что на его имя якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным. Чтобы не допустить хищения, жертву уговаривают назвать номера банковских счетов и перевести все деньги на некий безопасный счёт. А о звонке просят никуда не сообщать, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс.

