FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Обнаженную женщину нашли в квартире в Шушарах мертвой после того, как с балкона выпрыгнул мужчина

В квартире на Московском шоссе нашли обнаженную женщину со следами удушения

Полиция Пушкинского района разбирается в детективной истории, которая случилась в квартире многоэтажки в Шушарах.

14
Печать

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 октября, накануне около девяти вечера в полицию позвонил житель дома 246 по Московскому шоссе. По предварительной информации, заявитель курил на балконе второго этажа, когда сначала увидел мужские ноги, свисающие с балкона этажом выше, а потом на газон спрыгнул неизвестный. Он был несколько нетрезв, шутовски поклонился ошарашенному соседу, а потом со словами «вынужден раскланяться» скрылся в кустах.

Сотрудники полиции связались с владельцем квартиры — 26-летним петербуржцем. Он сообщил, что сам не дома. А вот в квартире должна быть супруга, которая долгое время не выходит на связь и не отвечает на его звонки.

С помощью сотрудников МЧС дверь в квартиру на третьем этаже открыли и увидели на диване в одной из комнат тело обнаженной 26-летней хозяйки. По предварительной информации, в помещении нашли некоторое количество тары из-под алкоголя, а на теле погибшей — следы удушения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Марти МакФлай
Разве сейчас дозволено курить на балконе, тем более - второго этажа?
AP-SPb
Гетто такие гетто. "То ли ещё будет ой-ё-ёй"...
hornedreaper2000
То таможня пришла, девушка спрыгнула, теперь спрыгнул мужик, девушка осталась!
Питер продолжает генерировать чёрные новости!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний