Обнаженную женщину нашли в квартире в Шушарах мертвой после того, как с балкона выпрыгнул мужчина

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 октября, накануне около девяти вечера в полицию позвонил житель дома 246 по Московскому шоссе. По предварительной информации, заявитель курил на балконе второго этажа, когда сначала увидел мужские ноги, свисающие с балкона этажом выше, а потом на газон спрыгнул неизвестный. Он был несколько нетрезв, шутовски поклонился ошарашенному соседу, а потом со словами «вынужден раскланяться» скрылся в кустах.
Сотрудники полиции связались с владельцем квартиры — 26-летним петербуржцем. Он сообщил, что сам не дома. А вот в квартире должна быть супруга, которая долгое время не выходит на связь и не отвечает на его звонки.
С помощью сотрудников МЧС дверь в квартиру на третьем этаже открыли и увидели на диване в одной из комнат тело обнаженной 26-летней хозяйки. По предварительной информации, в помещении нашли некоторое количество тары из-под алкоголя, а на теле погибшей — следы удушения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.