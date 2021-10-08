Горевшее белье унесло две жизни в Калининском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 8 октября, сообщение о возгорании в доме 79, корпус 2, по проспекту Науки поступило в дежурную часть в 7:59. Когда пожарные прибыли на место, то выяснили, что в двухкомнатной квартире горела постель. Пламя также перекинулось на обстановку комнаты. Всего площадь возгорания составила 2 квадратных метра.



С вышерасположенных этажей эвакуировано 10 человек.

В 8:22 силами трех пожарных расчетов и 15 человек личного состава пожар был локализован.



Сотрудники МЧС нашли в горевшей кровати тела двоих погибших — мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

