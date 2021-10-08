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Горевшее белье унесло две жизни в Калининском районе

Два человека погибли при квартирном пожаре на проспекте Науки

Рано утром сотрудники МЧС тушили пожар в Калининском районе. В квартире нашли двух погибших.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 8 октября, сообщение о возгорании в доме 79, корпус 2, по проспекту Науки поступило в дежурную часть в 7:59. Когда пожарные прибыли на место, то выяснили, что в двухкомнатной квартире горела постель. Пламя также перекинулось на обстановку комнаты. Всего площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

С вышерасположенных этажей эвакуировано 10 человек.

В 8:22 силами трех пожарных расчетов и 15 человек личного состава пожар был локализован.

Сотрудники МЧС нашли в горевшей кровати тела двоих погибших — мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

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Комментарии (4)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даж.е на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
videosokolspb
Курение в кровати
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