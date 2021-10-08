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За формой 9 без очереди. Оформление всех справок обещают перевести в онлайн к 2024 году

За 3 года 200 массовых госуслуг переведут в электронный вид

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Стратегическая инициатива «Госуслуги онлайн» предполагает, что к 2024 году все справки, социальные льготы и пособия можно будет оформлять в режиме онлайн, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Но и возможность традиционного личного получения госуслуг сохранится, например для тех, кто привык общаться с живыми людьми и испытывает сложности с освоением Интернета.

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот», — цитирует 8 октября РИА Новости Чернышенко. При этом, по его словам, госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы сделать сроки оптимальными.

«Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг», — добавили в аппарате вице-премьера. Сохранение данных позволит упростить процесс при последующих обращениях.

Стратегическая инициатива призвана обеспечить единый подход к оказанию услуг, предоставляемых государственными органами во всех субъектах страны, это повысит их доступность и прозрачность для граждан. Также она направлена на повышение качества и удобства услуг, отметил Чернышенко.

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Комментарии (4)

266326386
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На да.нный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
avk78
Как это точно Ватсон(с)
266229702
Пчёлы против мёда..
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