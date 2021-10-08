За формой 9 без очереди. Оформление всех справок обещают перевести в онлайн к 2024 году

Стратегическая инициатива «Госуслуги онлайн» предполагает, что к 2024 году все справки, социальные льготы и пособия можно будет оформлять в режиме онлайн, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Но и возможность традиционного личного получения госуслуг сохранится, например для тех, кто привык общаться с живыми людьми и испытывает сложности с освоением Интернета.



«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот», — цитирует 8 октября РИА Новости Чернышенко. При этом, по его словам, госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы сделать сроки оптимальными.

