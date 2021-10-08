За формой 9 без очереди. Оформление всех справок обещают перевести в онлайн к 2024 году

Стратегическая инициатива «Госуслуги онлайн» предполагает, что к 2024 году все справки, социальные льготы и пособия можно будет оформлять в режиме онлайн, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Но и возможность традиционного личного получения госуслуг сохранится, например для тех, кто привык общаться с живыми людьми и испытывает сложности с освоением Интернета.
«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот», — цитирует 8 октября РИА Новости Чернышенко. При этом, по его словам, госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы сделать сроки оптимальными.
«Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг», — добавили в аппарате вице-премьера. Сохранение данных позволит упростить процесс при последующих обращениях.
Стратегическая инициатива призвана обеспечить единый подход к оказанию услуг, предоставляемых государственными органами во всех субъектах страны, это повысит их доступность и прозрачность для граждан. Также она направлена на повышение качества и удобства услуг, отметил Чернышенко.