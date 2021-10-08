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В Москве машина протаранила проходную МИФИ. Двое пострадали

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В Москве автомобиль протаранил проходную Национального исследовательского ядерного института МИФИ на Каширском шоссе. В аварии пострадали два человека, сообщает 8 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля не справился с управлением и протаранил здание проходной МИФИ, в результате чего пострадал водитель и пассажир машины. Они в настоящее время госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.

Причина ДТП пока неизвестна. Историей занимается полиция.

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