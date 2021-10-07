Вильфанд: зима принесет россиянам и частые оттепели, и сильные холода

Грядущей зимой россиян ждут сильные похолодания, но будет также много оттепелей. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«По данным Росгидромета, будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели этой зимой», — отметил специалист.

По словам Вильфанда, Росгидромет получил в прогнозе более низкие температуры, чем метеорологические центры в других странах. В большинстве прогнозов допускается вероятность более высоких температур по другим моделям, уточнил он.