«Как люди переживут зиму в этой ситуации — серьезный вопрос». Власти Астрахани заявили о нехватке воды в регионе

«Сегодня на Нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, из-за чего в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов», — цитирует сообщение РИА Новости .

Низкий уровень воды в водозаборах грозит полным прекращением водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области. Об этом 7 октября сообщает управление пресс-службы губернатора региона по итогам заседания рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада при Росводресурсах.

Кроме того, из-за обмеления водных объектов ограничена работа четырех паромных переправ.

«Из-за текущего гидрологического режима более 4,5 тысяч рыбаков не смогли выйти на промысел, потому что суда не могут пройти по мелководью», — говорится в тексте.

По данным властей, вымораживание воды на водных объектах, обнаженных северными сгонными ветрами, может привести к заморным явлениям.

«Нужно рассматривать проблему именно по социальному аспекту, под который попадает порядка 60 тысяч жителей Астраханской области. Как люди переживут зиму в этой ситуации — серьезный вопрос. Уровень воды в створе Астрахани упал более чем на 60 сантиметров, в муниципальных образованиях этот показатель еще выше», — сказал Богомолов.

На заседании межведомственной комиссии было принято решение оставить уровень пропуска воды прежним — 4700 кубометров в секунду между предложенными регионами 4000 и 5000.