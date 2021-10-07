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«Как люди переживут зиму в этой ситуации — серьезный вопрос». Власти Астрахани заявили о нехватке воды в регионе

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Низкий уровень воды в водозаборах грозит полным прекращением водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области. Об этом 7 октября сообщает управление пресс-службы губернатора региона по итогам заседания рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада при Росводресурсах.

«Сегодня на Нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, из-за чего в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов», — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, из-за обмеления водных объектов ограничена работа четырех паромных переправ.

«Из-за текущего гидрологического режима более 4,5 тысяч рыбаков не смогли выйти на промысел, потому что суда не могут пройти по мелководью», — говорится в тексте.

По данным властей, вымораживание воды на водных объектах, обнаженных северными сгонными ветрами, может привести к заморным явлениям.

«Нужно рассматривать проблему именно по социальному аспекту, под который попадает порядка 60 тысяч жителей Астраханской области. Как люди переживут зиму в этой ситуации — серьезный вопрос. Уровень воды в створе Астрахани упал более чем на 60 сантиметров, в муниципальных образованиях этот показатель еще выше», — сказал Богомолов.

На заседании межведомственной комиссии было принято решение оставить уровень пропуска воды прежним — 4700 кубометров в секунду между предложенными регионами 4000 и 5000.

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Комментарии (3)

Peshekhod
Что-то я не понял, Волга что, больше не впадает в Каспийское море и до него просто не дотекает? По дороге всю воду выпивают?
Brevnault
У человека день рождения, а вы тут со своей рыбой! Смотрите вон лучше про Пересильду в космосе!
60 тысяч человек. Подумаешь!
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