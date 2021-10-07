FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Посмотрите, как трясется Токио. От землетрясения пострадали 22 человека

В результате землетрясения в столичном регионе Японии пострадали 22 человека

0
Печать

Вечером 7 октября в столичном регионе Японии произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, никто не погиб, но пострадали минимум 22 человека, сообщает телеканал NHK.

В зданиях сильно раскачивались стены, на дорогах – фонари, поступали сообщения о возгораниях и прорывах водопроводов. Подземные толчки временно остановили токийское метро и скоростные поезда, но сейчас движение почти полностью восстановили. По данным телеканала, угрозы цунами нет.

Изначально амплитуду землетрясения определили как 6,1, но затем понизили до 5,9. По шкале Рихтера 6-балльное землетрясение считается сильным и приносящим «умеренные разрушения».

По данным СМИ, толчки были зафиксированы в 22:41 по местному времени в Токио и префектуре Сайтама. Эпицентр находился в префектуре Тиба на глубине около 80 километров. Когда страшное миновало, жителей по громкоговорителям просили сохранять спокойствие, выключить радио и телевизоры и не использовать газовые плиты.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний