Вечером 7 октября в столичном регионе Японии произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, никто не погиб, но пострадали минимум 22 человека, сообщает телеканал NHK.
報道ステーションが揺れた！#緊急地震速報 #地震 #震度5強 pic.twitter.com/J9oFhnc9sR— カネナシオペラクン (@KanenashiOpera_) October 7, 2021
В зданиях сильно раскачивались стены, на дорогах – фонари, поступали сообщения о возгораниях и прорывах водопроводов. Подземные толчки временно остановили токийское метро и скоростные поезда, но сейчас движение почти полностью восстановили. По данным телеканала, угрозы цунами нет.
Breaking: Magnitude 6.2 earthquake strikes near Tokyo, Japan. pic.twitter.com/z2fEAyE4cR— PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 7, 2021
Изначально амплитуду землетрясения определили как 6,1, но затем понизили до 5,9. По шкале Рихтера 6-балльное землетрясение считается сильным и приносящим «умеренные разрушения».
5.9 magnitude earthquake with a depth of 62 kilometers, epicenter in Tokyo's neighboring prefecture, Chiba— Selina Wang (@selinawangtv) October 7, 2021
So far, no abnormalities have been detected at nuclear facilities.
Some trains lines have stopped & power cuts
Several minor injuries have been reported @CNN @CNNConnect pic.twitter.com/xcSxhel8Ru
По данным СМИ, толчки были зафиксированы в 22:41 по местному времени в Токио и префектуре Сайтама. Эпицентр находился в префектуре Тиба на глубине около 80 километров. Когда страшное миновало, жителей по громкоговорителям просили сохранять спокойствие, выключить радио и телевизоры и не использовать газовые плиты.
Another video of 6.1 earthquake near #Tokyo, #Japan. pic.twitter.com/dFTZIMWzzC— Lovey (@CyclesNatural) October 7, 2021