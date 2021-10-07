«Суд запретил дискриминацию». Российским творческим работникам установят гарантированную зарплату в периоды простоя

Конституционный суд России постановил, что представителям творческих профессий нужно обозначить гарантированную зарплату в случае простоя. В нынешних положениях пятой части 157-й статьи ТК РФ усмотрели дискриминацию, пишут 7 октября на сайте суда.



Поводом для проверки стала жалоба народной артистки Удмуртии Людмилы Мининой — солистки театра оперы и балета имени Чайковского. В конце 2019 года ей и другим артистам урезали оклады, потому что в тот период они не были заняты в спектаклях.



Приказ обосновали пятой частью статьи 157 ТК РФ, в которой указано, что вынужденное неучастие артистов в своей работе не может считаться простоем. При этом, согласно ТК, вынужденный простой оплачивается в размере не менее двух третей обычного оклада сотрудника. В периоды, когда творческие работники не задействованы в текущих проектах, работодатель может устанавливать им размер зарплаты самостоятельно, но минимальная ставка в законе не прописана.

