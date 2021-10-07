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«Суд запретил дискриминацию». Российским творческим работникам установят гарантированную зарплату в периоды простоя

КС определил, что представители творческих профессий должны получать гарантированную зарплату в случае простоя

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Конституционный суд России постановил, что представителям творческих профессий нужно обозначить гарантированную зарплату в случае простоя. В нынешних положениях пятой части 157-й статьи ТК РФ усмотрели дискриминацию, пишут 7 октября на сайте суда.

Поводом для проверки стала жалоба народной артистки Удмуртии Людмилы Мининой — солистки театра оперы и балета имени Чайковского. В конце 2019 года ей и другим артистам урезали оклады, потому что в тот период они не были заняты в спектаклях.

Приказ обосновали пятой частью статьи 157 ТК РФ, в которой указано, что вынужденное неучастие артистов в своей работе не может считаться простоем. При этом, согласно ТК, вынужденный простой оплачивается в размере не менее двух третей обычного оклада сотрудника. В периоды, когда творческие работники не задействованы в текущих проектах, работодатель может устанавливать им размер зарплаты самостоятельно, но минимальная ставка в законе не прописана.

«Трудовая функция солиста театра не ограничивается участием в репетициях и спектаклях. Не будучи задействованными в творческом процессе, солисты театра фактически продолжают исполнять свои должностные обязанности, совершенствуя свое мастерство, а также участвуя в других мероприятиях театра. Очевидно, что отсутствие в законе минимального размера оплаты времени, в течение которого творческие работники не задействованы в репетиционном процессе и спектаклях, является пробелом в правовом регулировании», — считают в суде.

Соответствующую статью ТК пересмотрят в пользу работников театра и кино, сотрудников СМИ и представителей других творческих профессий. Решение по делу Мининой вынесут на основе новых правил.

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Комментарии (1)

Pilat
В какой еще стране, артисты не занятые в проекте, получают бабло от работодателя?
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