Политика в крови. Как власть в Петербурге передаётся по наследству

Петербургский парламент после прошедших выборов обновился больше чем на половину, среди тех, кто стал депутатом, есть и представители политических династий. Петербургской политике семейственность была свойственна на протяжении последних десяти лет. Власть передавали от отцов и матерей детям как единороссы, так и представители других партий. Какие династии пока остаются на плаву — в материале «Фонтанки».

Бывшая глава Сенного округа Наталия Астахова после избрания депутатом Законодательного собрания от «Единой России» передала бразды правления муниципалитетом своей невестке — Анне Астаховой. «Признаюсь, меня, конечно, очень сильно смущало, что она моя невестка. Но у Ани есть лидерские качества, в ней есть стержень, она быстро ориентируется, принимает решения и точно не будет равнодушной. Поэтому я, несмотря на то, что Аня — моя невестка, поддерживаю ее кандидатуру», — написала Астахова в своём блоге в «Инстаграме».



В этом же посте она описала карьерный путь родственницы: «Анна Астахова начала карьеру в муниципалитете в 18 лет с должности специалиста II категории и за 15 лет поднялась до главного специалиста. В 2019-м ее избрали депутатом муниципального совета МО «Сенной округ» шестого созыва. На муниципальной службе она встретила свою судьбу: вышла замуж за моего сына Никиту, родила дочь и сына». На фото, где Наталия Астахова поздравляет невестку, они стоят на фоне бюста великой княгини Марии Николаевны, дочери императора Николая I, получившей от него Мариинский дворец в качестве подарка на свадьбу. Сейчас Законодательное собрание заседает именно в этом здании.

Традиции передавать депутатские кресла по семейному принципу Астаховым знакомы не понаслышке. Соратник Наталии, до этого депутат ЗакСа, а теперь Государственной думы Сергей Соловьёв, последние 10 лет контролирует Адмиралтейский район. В муниципалитетах заседают его родственники, а в том самом Сенном округе, где он и сам когда-то был муниципальным депутатом, в 2009 году избралась его жена Людмила, а в 2014-м — 19-летняя дочь Алиса (позже, когда её доходами заинтересовались общественники и начали писать письма в прокуратуру, она от мандата отказалась). Об остальных членах семьи Соловьёва и его муниципальной империи «Фонтанка» уже писала.



Вместе с Астаховой теперь заседает в Законодательном собрании Марина Макарова. Ещё в недавнем прошлом Лыбанева. Она — дочь прошлого спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Лыбанева избралась самовыдвиженкой по тому же округу, от которого много лет ходил на выборы Вячеслав Макаров. А после выборов сменила фамилию, видимо, в дань семейственности. В Законодательном собрании она будет работать вместе с Валентиной Макаровой — это племянница Вячеслава Макарова. Валентина работает начальником управления по работе с обращениями граждан в городском парламенте. До сих пор заместителем директора в садово-парковом предприятии «Центральное» трудится брат Макарова Николай. Василий Макаров до недавнего времени был депутатом в «Чёрной речке» (теперь это муниципалитет «Ланское»). После отмены выборов в одном из округов Василий Макаров не стал продолжать карьеру муниципального депутата.

Ещё один выходец из Петроградского района, его бывший глава (до этого возглавлял муниципалитет Зеленогорска в Курортном) Юрий Гладунов, уже второй раз становится депутатом Законодательного собрания. А его сын Антон Гладунов с 2013 года работает советником спикера парламента.



В аппарате Законодательного собрания традиции депутатов тоже чтят: сын главы аппарата Михаила Субботина Вячеслав в последнее время возглавлял территориальную избирательную комиссию Приморского района, а на этих выборах был кандидатом от «Единой России». Ему не хватило несколько процентов, чтобы стать депутатом.

Ещё одним народным избранником от «Единой России» стала Вера Сергеева. До 2016 года она была главой муниципалитета «Пискарёвка», потом избралась в парламент, оставив дочь работать помощницей у депутата Галины Назаровой. В 2019 году Оксана Умнова, дочь Сергеевой, возглавила муниципалитет «Пискарёвка». В отличие от Астаховой душевных метаний у Сергеевой это не вызвало.

Чуть не стал депутатом уже второй раз в этом созыве сын Любови Егоровой Виктор Сысоев. Он, как и в прошлом созыве, шёл на выборы от ЛДПР в 22-м округе вместе с матерью — от мандата ему пришлось отказаться в пользу Максима Яковлева, экс-главы бюджетно-финансового комитета ЗакСа. Высокий результат на этой территории набрала не только ЛДПР, но и КПРФ. Благодаря этому в городской парламент прошёл коммунист Борис Зверев. Хоть родственными узами с Егоровой он и не связан, но хорошо знаком и приятельствует с ней.