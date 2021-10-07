РФС не стал дополнительно наказывать Азмуна за нарушение в игре с «Сочи», но «Зенит» все равно недоволен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять к форварду «Зенита» Сердару Азмуну дополнительные санкции за красную карточку в матче РПЛ с «Сочи» (1:2).



Как сообщили 7 октября в пресс-службе РФС, иранский форвард пропустит всего один матч — против тульского «Арсенала», но сможет принять участие в игре со «Спартаком» в 12-м туре. Тем не менее, «Зенит» остался недоволен решением.



«Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик. И она услышана – знаем, что мнения экспертов разделились. Но решение принято, рассматриваемый эпизод не признан умышленной или намеренной грубостью. Оба футболиста привыкли идти до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам остается только принять это решение», – подчеркнул пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

