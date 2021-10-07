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Петербуржцы за неделю больше 100 раз пожаловались на фальсификации выборов управляющей компании

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Жители Петербурга активно начали жаловаться на фальсификации решений об их участии в выборе управляющей компании. Такой сервис ранее был запущен на портале «Наш Санкт-Петербург», сообщает 7 октября пресс-служба городской жилищной инспекции.

Сервис пока что работает в тестовом режиме. За первую неделю горожане более 100 раз сообщили о нарушении их прав при смене управляющей организации или выборе способа управления. Отправить жалобу могут пользователи, зарегистрированные на Госуслугах.

«Данная упрощенная форма сообщения о фальсификации документов общего собрания даст возможность жителям избегать длительных судебных разбирательств в тех случаях, когда предусмотренный законом кворум собрания фактически инициаторами собрания не соблюдается», — говорится в сообщении жилинспекции.

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