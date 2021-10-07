Битое стекло и передергивание затвора. В двух школах Екатеринбурга заработает нейросеть, которая будет реагировать на опасные слова и звуки

«Это наше перспективное направление. В первую очередь оно направлено на снижение уровня опасности. По сути, это дистанционная тревожная кнопка. В эту аудиосистему будут загружены определенные звуки, например «битое стекло», «передергивание затвора» и другие. Когда система их зафиксирует, сигнал передастся группе быстрого реагирования, которая может подключиться к видеокамере и посмотреть, что происходит в школе. Если происходит нечто серьезное, они принимают решение о выезде», — сказала представитель ведомства Екатерина Катыхина.

В случае, если пилотный проект возымеет успех, разработку введут в действие и в остальных общеобразовательных учреждениях города. Об этом сообщил Znak.com 7 октября, ссылаясь на местный департамент образования.

В двух школах Екатеринбурга до конца года решили внедрить нейросеть, которая будет прислушиваться к происходящему в учебных заведениях и реагировать на определенные слова и звуки. Нововведение позволит повысить уровень безопасности и поможет предотвращать ЧП, сродни стрельбе.

Автор разработки — руководитель IT-компании «Недремлющее око» Леонид Стариков. По его словам, в школах будут установлены камеры с микрофонами, которые прислушиваются к происходящему вокруг. Он считает, что нововведение поможет в том числе бороться с буллингом.

«Если нейросеть понимает слова «бомба», «убью», «расстреляю» — список согласовывает департамент образования, — то включается запись. Этот кусок видео с аудиодорожкой отправляется к учителю, школьному психологу или завучу, для того чтобы он мог оценить контекст сказанного: шутка это или сказано на полном серьезе. Если это происходит с одним и тем же человеком — это точно тревожный звоночек, и надо что-то с этим делать. Конечно, тут нет никакой речи о том, что детей будут постоянно прослушивать. Это модернизация текущей системы видеонаблюдения, которая и так в каждой школе есть», — объяснил Стариков.

Разработчик поделился, что изначально создал эту систему для домофона своей бабушки — к женщине приходили мошенники, которые говорили, что ее внук попал в ДТП, из-за чего ей нужно отдать им круглую сумму. Специальная программа вычленяла определенные слова, а затем отправляла запись Старикову, после чего он мог позвонить бабушке и сказать, что с ним все в порядке.