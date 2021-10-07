автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







На руках - просроченные полисы обязательного медицинского страхования — по этому поводу разводят руками: «К врачам давно не обращались, необходимости не было». А тут вся семья, состоящая из двух шестидесятилетних и двух 90-летних людей заразилась коронавирусом.

Ильдар Хафизов записался на прием к врачу амбулатории 16 сентября. По его словам, в приеме ему отказали, сославшись на то, что у него просрочен полис ОМС. Причина его обращения — давление скачет до 210 на верхней границе, а температура — выше 39 градусов.



Следом залихорадил самый старший член семьи — он как раз имел прописку в Ленобласти. Ирина Русакова, жена Ильдара Хафизова рассказывает:

- Отчим заболел 17 сентября, он обратился к нашему терапевту, тот измерил давление и назначил уколы магнезии, температуру не мерил, мазок не брал. Пожилой человек ходил по посёлку, в магазины, 18-го - в баню общественную, а 19-го - на выборы, уже совсем больной. 20 сентября опять пошел к терапевту, тот выписал ему какие то лекарства (антибиотик и от давления), но мазок опять не взяли. В тот же день стало совсем плохо и мы вызвали скорую: врач сказал, похоже на ковид, лечите неделю, если будет плохо, отправляйте в больницу. 24 сентября его госпитализировали в больницу в Первомайское, там сделали, наконец, тест и он оказался положительным. Вчера его похоронили — без нас, мы на карантине.

Ирина Русакова рассказывает, как постепенно заболевала вся семья — после отчима свалилась 90-летняя мама, «симптомы, как под копирку: высокая температура и давление, болит горло». Попытки вызвать врача, говорит она, были безуспешными — в амбулатории объясняли, что к ним не придут, поскольку они «необластные, с непонятными полисами». Мужу Ирина лекарствами снизила температуру и давление, он повез в Петербург тещу. Там уже вызвал скорую и ее тут же госпитализировали в Городскую больницу святого Георгия. Сам отправился к терапевту своей районной поликлиники, его направили на мазок. Сдал и уехал обратно в Мичуринское: там уже заболела жена, а тестя увезли больницу. На следующий день, 24 сентября из петербургской поликлиники прислали сообщение о положительном тесте на коронавирус. Попытка вызвать врача на дом для назначения лечения у супругов снова не удалась. И Ильдар Хафизов отправился в амбулаторию сам. Поскольку, как он говорит, его не захотели принять, он снял свои упреки в адрес сотрудников амбулатории на камеру телефона.



предоставил Ильдар Хафизов

Чете Хафизова-Русаковой повезло. С температурой за 39 градусов и высоким давлением ковид не достиг той степени тяжести, при которой создается угроза для жизни. Лихорадку, одышку, боли в горле они перенесли дома, как говорит Ирина, «лечились по интернету». Ее удивляет другое. Из разговора с представителем Приозерского Роспотребнадзора она поняла, что должна находится на карантине, и только. Ее жалоба представителю надзорного ведомства на то, что не получает назначения по лечению, ни к чему не привела: не приходит врач, значит, так и надо. Жалобы на горячие линии комитета по здравоохранению Ленобласти, Росздравнадзора, оставались без ответа. «12 дней я прожила в болезни без медицинской помощи и взаперти. Чтобы выйти из дома, нужно проверить, ушел коронавирус или нет. Для этого надо сделать исследование — то есть выйти из дома. Замкнутый круг. Только после нашей жалобы в службу 122 (4 октября) к нам вчера пришел фельдшер и взял мазок. При этом никаких документов не попросил, в том числе полис ОМС. Значит, не очень-то он был и нужен?»



«Фонтанка» спросила у врач-терапевта Мичуринской амбулатории Павла Андреевича, на прием к которому записывался один член этой многострадальной семьи, а другие пытались вызвать его на дом. Как получилось, что препятствием для получения медицинской помощи при жизнеугрожаюющем заболевании (а самой старшей петербурженке - 90 лет, двум другим — по 60) стали просроченные полисы ОМС и отсутствие прописки в Ленобласти?

- В медицинской помощи пациенту мы не отказывали. Пациент сам вышел из кабинета. Как обычно мы спрашиваем документы, данные которых вбиваем в компьютер. Сообщили ему что полис просрочен и его нужно менять, он встал и вышел из кабинета. У нас и до него были пациенты с просроченными полисами, мы всем шли навстречу. Но ему ситуацию мы не успели даже объяснить. По ее поводу (Ирины Русаковой — Прим. Ред.) мне передали информацию только вчера, у меня сегодня обход, я ее навещу. Вчера у нее взяли мазок. Мне говорили, что якобы отсюда их отправляли в Питер, но это же недопустимо отправлять куда-то пациентов тем более с подозрением на коронавирус.



Действительно, недопустимо. На всякий случай, чтобы такая история не повторялась, «Фонтанка» попросила прокомментировать ее пресс-службу петербургского Территориального фонда ОМС. Там объяснили: «В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», полис ОМС выдается гражданам Российской Федерации без ограничения срока действия». А все, кто получил полис до 2011 года (вместо них в марте 2011-го начали выдавать полисы нового образца) все равно остались застрахованными в системе ОМС и имеют право на медицинскую помощь, независимо от того, в каком субъекте Федерации они находятся. В случаях возникновения препятствий при необходимости получения медицинской помощи вне территории, на которой выдан полис ОМС, гражданин может обратиться в Территориальный фонд ОМС соответствующего региона». Но лучше, конечно, получить уже документ, обязательный для жителей всех регионов страны.

На запрос «Фонтанки» в комитет по здравоохранению в Ленинградской области получен ответ: «Комитет по здравоохранению Ленинградской области проводит всестороннюю внутреннюю проверку качества оказания медицинских услуг по данному обращению с созданием специальной комиссии.»



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

