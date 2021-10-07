На Ямале ребенка насмерть задавило качелями

В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело после гибели четырехлетней девочки. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.



По информации следствия, инцидент произошел еще 26 сентября в поселке Тазовский. На игровой площадке незакрепленные качели упали на ребенка. Девочка получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.

Следователям предстоит установить причины произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на площадке.