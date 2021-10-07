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На Ямале ребенка насмерть задавило качелями

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В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело после гибели четырехлетней девочки. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По информации следствия, инцидент произошел еще 26 сентября в поселке Тазовский. На игровой площадке незакрепленные качели упали на ребенка. Девочка получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.

Следователям предстоит установить причины произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на площадке.

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Комментарии (1)

spb7771250
"Следователям предстоит установить причины произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за соблюдение требований безопасности на площадке." В правильном обществе формулировка была бы другая. Каждый ответственный из администрации задержан, дают показания и объяснения, дело возбуждено, не отмажутся. А вот это вот всё - итого будет "никто особо не виноват, она сама."
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