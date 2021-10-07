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В России может появиться новый Арктический флот

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В России может быть создан Арктический флот. Предполагается, что новое объединение ВМФ будет обеспечивать безопасность Северного морского пути. Об этом со ссылкой на источник в военно-морской сфере 7 октября сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что создание арктического объединения ВМФ позволит Северному и Тихоокеанскому флотам сосредоточиться на решении боевых задач по предназначению. Пополняться Арктический флот будет кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении, — уточнил источник.

Официальной информации на этот счёт пока не поступало.

ВМФ России в настоящий момент состоит из оперативно-стратегических объединений: Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Статус оперативно-стратегического объединения имел Северный флот, с 1 января 2021 года являющийся межвидовым стратегическим территориальным объединением ВС РФ, выполняющим задачи военного округа. Отдельными родами сил ВМФ России являются морская авиация, морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.

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Комментарии (7)

Wert
А, может и не создан.

А ,может это дворник злой идёт к ближайшему орешнику за новою метлой
karbofos
Может появиться.
А может и не появиться.
Аппаратчик мокрой классификации
И новые станции метро в Питере. Могут появиться. :))
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