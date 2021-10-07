В России может появиться новый Арктический флот

В России может быть создан Арктический флот. Предполагается, что новое объединение ВМФ будет обеспечивать безопасность Северного морского пути. Об этом со ссылкой на источник в военно-морской сфере 7 октября сообщает ТАСС.



Собеседник агентства отметил, что создание арктического объединения ВМФ позволит Северному и Тихоокеанскому флотам сосредоточиться на решении боевых задач по предназначению. Пополняться Арктический флот будет кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении, — уточнил источник.

