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Создателя фейка о вакцине от COVID-19 для «Крамолы» будут исправлять работой

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Приморский районный суд огласил приговор в отношении Антона Мысливца, признанного виновным в распространении фейков. Об этом 7 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Мысливцев во время заседания признал свою вину и раскаялся в содеянном. В апреле прошлого года он разместил на популярном YouTube-канале «Крамола» ролик под названием «Мир после вируса планета после обнуления». Видео уже удалено, в нём рассказывалось о том, что вакцина от COVID-19 была изобретена с целью сокращения населения планеты. Закадровый голос утверждал, что вакцинированные умирают через 180–360 дней. Лживый ролик был размещен также в паблике «Крамола» во «ВКонтакте».

Во время процесса Мысливец пообещал, что больше про коронавирус врать не будет. Сам он прививку не делал, потому что переболел в марте. Суд назначил петербуржцу наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

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Комментарии (7)

AP-SPb
Хорошая реклама для Крамолы :)
И, кстати, про высокую вероятность умирания после вакцинации заявил известный вирусолог или биолог с мировым именем, нобелевский лауреат между прочим. Но наказывают почему-то пересказчиков :)
07A
Его пример другим наука...
А13579
А тех, кто заявлял "Вакцинируемся, чтобы не болеть и не заражать окружающих" привлекать не планируют?
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