Создателя фейка о вакцине от COVID-19 для «Крамолы» будут исправлять работой

Приморский районный суд огласил приговор в отношении Антона Мысливца, признанного виновным в распространении фейков. Об этом 7 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Мысливцев во время заседания признал свою вину и раскаялся в содеянном. В апреле прошлого года он разместил на популярном YouTube-канале «Крамола» ролик под названием «Мир после вируса планета после обнуления». Видео уже удалено, в нём рассказывалось о том, что вакцина от COVID-19 была изобретена с целью сокращения населения планеты. Закадровый голос утверждал, что вакцинированные умирают через 180–360 дней. Лживый ролик был размещен также в паблике «Крамола» во «ВКонтакте».
Во время процесса Мысливец пообещал, что больше про коронавирус врать не будет. Сам он прививку не делал, потому что переболел в марте. Суд назначил петербуржцу наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.