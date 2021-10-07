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Петербурженку нашли на газоне у высотки после того, как в квартиру постучали сотрудники таможни, которые искали её мужа

На Школьной улице женщина совершила самоубийство

Следственный комитет проводит проверку после гибели женщины в Приморском районе. Она испугалась прихода сотрудников таможни.

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Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около 7 утра у дома 114 по Школьной улице нашли тело женщины в футболке и трусах.

Как выяснили сотрудники полиции, выехавшие после звонка очевидца, погибшая — 47-летняя жительница дома.

По предварительной информации, рано утром в квартиру на 13-м этаже дома, где женщина проживала с мужем и свекровью, пришли люди, которые представились сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни. Дверь им открыла свекровь погибшей. Пришедшие сообщили, что ищут мужчину, в отношении которого в августе этого года было возбуждено уголовное дело о неуплате таможенных платежей в крупном размере. А также хотели провести обыск. В этот момент в комнате раздался шум. Женщина с визитерами зашла в комнату, где спала невестка, но она оказалась пуста.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Комментарии (8)

266178768
Не сходится картинка-то.
С чего тетке немолодой прыгать в окно из-за "бизнеса" мужа?

Конкретно видео с камер - сколько человек зашло в подъезд, были ли в группе люди, похожие на "криминальные элементы", какие дела имели конкретно вошедшие с разыскиваемым, обыски у "таможенников" провели, телефоны, связи, темы установили? А то кажется, что держали тетку над окном, угрожая сбросить,... и не удержали...
piterez
Таможня проведёт проверку...
SKPTM
"хотели провести обыск".
А вы говорите что 90-е в прошлом...

Выкинули тётку из окна, но будут говорить что "она сама"?
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