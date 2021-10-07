Петербурженку нашли на газоне у высотки после того, как в квартиру постучали сотрудники таможни, которые искали её мужа

Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около 7 утра у дома 114 по Школьной улице нашли тело женщины в футболке и трусах.



Как выяснили сотрудники полиции, выехавшие после звонка очевидца, погибшая — 47-летняя жительница дома.



По предварительной информации, рано утром в квартиру на 13-м этаже дома, где женщина проживала с мужем и свекровью, пришли люди, которые представились сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни. Дверь им открыла свекровь погибшей. Пришедшие сообщили, что ищут мужчину, в отношении которого в августе этого года было возбуждено уголовное дело о неуплате таможенных платежей в крупном размере. А также хотели провести обыск. В этот момент в комнате раздался шум. Женщина с визитерами зашла в комнату, где спала невестка, но она оказалась пуста.

