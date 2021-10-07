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Из речки Красненькой извлекли утопленника

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Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в реке в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около половины восьмого утра в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что в воде реки Красненькой в районе дома 83 по проспекту Стачек плавает тело человека. Из водоема извлекли погибшего мужчину. Его личность установлена — это 49-летний уроженец Белоруссии.

По предварительной информации, гражданская жена погибшего сообщила полиции, что мужчина ушел из дома накануне около 5 утра и был нетрезв.

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