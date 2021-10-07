Иностранца задержали в коммуналке в Веселом Поселке после жалобы 10-летней о насилии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» после заявления жительницы коммуналки в Веселом Поселке.
Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около 4 утра в полицию Невского района обратилась 33-летняя жительница дома 68, корпус 1, по Дальневосточному проспекту. По предварительной информации, она сообщила, что сосед по коммуналке после полуночи того же дня приставал к её 10-летней дочери и склонял её к сексу.
Полицейские задержали в указанной квартире 30-летнего гражданина Киргизии, который приехал в Петербург в августе этого года.
Мужчину доставили в отдел.