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Иностранца задержали в коммуналке в Веселом Поселке после жалобы 10-летней о насилии

Мигранта задержали на Дальневосточном по делу о сексуальном насилии над девочкой

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» после заявления жительницы коммуналки в Веселом Поселке.

Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около 4 утра в полицию Невского района обратилась 33-летняя жительница дома 68, корпус 1, по Дальневосточному проспекту. По предварительной информации, она сообщила, что сосед по коммуналке после полуночи того же дня приставал к её 10-летней дочери и склонял её к сексу.

Полицейские задержали в указанной квартире 30-летнего гражданина Киргизии, который приехал в Петербург в августе этого года.

Мужчину доставили в отдел.

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Комментарии (2)

pila_grigoryeva
больше мигрантов больше антифашизма и либерализма
260569221
Ой, да наверное фильмов пересмотрела (С)
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